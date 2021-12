Gifhorn

Die einen lieben sie, die anderen würden sie am liebsten aus der Stadt verbannen - nun kommt mit Tier Mobility ein zweiter E-Scooter-Verleih nach Gifhorn und wird die Diskussion weiter anfachen. Die Stadt hatte trotz bekannt gewordener Vandalismus-Fälle daran festgehalten, dass E-Scooter einen Beitrag zur Verkehrswende in der Stadt leisten.

Auch wenn das Unternehmen mit Sitz in Berlin sein Alleinstellungsmerkmal in Sachen Nachhaltigkeit betont, so einiges ähnelt dem Konkurrenten Bolt, der seit Juli in der Mühlenstadt auf dem Markt ist. Mintgrün sind auch die Tier-E-Scooter. Stationiert sind die 150 Roller im Bereich zwischen Gifhorn Bahnhof Süd, Innenstadt und Schloss. Wer die E-Scooter nutzen möchte, lädt zuvor eine App aufs Smartphone und registriert sich.

Batterien werden vor Ort ausgetauscht

Durch den Einsatz von Modellen mit austauschbaren Batterien werde das tägliche Hin-und-her-Fahren der Scooter zum Aufladen in Lagerhäuser überflüssig. Das Gifhorner Team festangestellter Mitarbeiter tauscht leere Batterien direkt vor Ort aus, teilt der neue Anbieter mit.

Nutzungskonzept mit Stadt abgesprochen

Gemeinsam mit der Stadt seien die Rahmenbedingungen für einen Betrieb sowie das jeweilige Geschäftsgebiet und Parkverbotszonen erarbeitet und festgelegt worden. Markus Ries, Regional Manager Norddeutschland bei Tier: „Nachdem wir bereits sehr erfolgreich in Hamburg, Kiel, Flensburg und vielen anderen deutschen Städten gestartet sind, bieten wir mit unseren Tier-Scootern nun auch Bewohnern und Gästen von Gifhorn eine umweltfreundliche Alternative, um sich abgasfrei durch die Stadt zu bewegen.“

Fahrten mit Tier-Scootern seien durch eine Haftpflichtversicherung abgesichert. Das Gifhorner Tier-Team kümmert sich um die Wartung der E-Scooter und kann über falsch abgestellte Fahrzeuge per E-Mail unter support@tier.app oder telefonisch unter (030) 568 386 51 informiert werden, um die entsprechenden Fahrzeuge zeitnah umzuparken.

Gifhorner Polizei mahnt, sich an die Regeln zu halten

Und was sagt die Gifhorner Polizei? Unfälle seien eher selten, sagt Pressesprecher Christoph Nowak. Inwieweit es nicht gemeldete Stürze oder Kollisionen gebe, ließe sich natürlich nicht sagen. Wie bei allen Verkehrsmitteln gelte: „Gegenseitige Rücksichtnahme und das Einhalten von Regeln ist das A und 0.“ Wer E-Scooter nutze, solle darauf achten, dass er nur auf erlaubten Flächen – und mit Rücksichtnahme – unterwegs ist. Was vermutlich einige nicht auf dem Schirm hätten: „Für E-Scooter gilt wie beim Autofahren die Promillegrenze.“

Von Andrea Posselt