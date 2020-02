Gedenken an NS-Opfer: In Gifhorn sollen erste Stolpersteine verlegt werden

Gifhorn

Obwohl Gunter Demnig inzwischen mehr als 70 Jahre alt ist, verlegt er weiter Stolpersteine in Erinnerung an Opfer der Nazis in ganz Europa. 75 000 dieser kleinen Gedenksteine gibt es inzwischen – und auch Gifhorn könnte bald zu den Erinnerungsorten für den NS-Terror gehören. Die Stadt steht hinter dem Projekt, nun ist die Politik am Zug.

Messingtafeln erinnern an Schicksale

„Bei diesem Projekt werden kleine quadratische Messingtafeln von Hand hergestellt, die die Lebens- und Schicksalsdaten von Opfern der NS-Zeit tragen. Sie werden in den Fußweg vor ihrem letzten frei gewählten Wohnsitz eingelassen. Die Steinverlegung wird von einer Gedenkstunde umrahmt. Alle Stolpersteine werden über Patenschaften privat finanziert“, heißt es in einer Vorlage für den Ausschuss für Jugend, Kultur und Soziales am 26. Februar. In der Sitzung geht’s erstmals um die Teilnahme an der Aktion.

Erforschung der Stadtgeschichte

Die Stadt verweist in diesem Zusammenhang auch auf die die Monografie von Prof. Manfred Grieger „Gifhorner Juden im Nationalsozialismus“ und die Aktionen zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November 2018. Die Stadt hat sich bereits Gedanken gemacht. Für Gifhorn sollten in einem ersten Schritt auf der Grundlage der historischen Forschungen folgende jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Verfolgte des NS-Regimes mit einem Stolperstein geehrt werden: Bertha Gils, Bertha Müller, Frieda Samuel, Marie Sievers , Max Habermann, Willy Redlich und Johann Rukeli Trollmann – nach ihm wurde bereits im November 2019 die Boxmühle umbenannt.

Stadtrat stimmt ab

Voraussetzung für das „Stolperstein-Projekt“ in Gifhorn ist jedoch, dass Nachfahren und Angehörige der Opfer – soweit sie zu ermitteln sind – hinter der Idee stehen. Auf der Sitzung am 23. März muss zudem der Stadtrat grünes Licht geben. „Für jeden Stolperstein gibt es einen privaten Paten, der die Herstellung und Verlegung finanziert – für alle sieben Genannten stehen bereits Paten bereit“, informiert die Stadt in der Vorlage.

Zusammenarbeit mit Stiftung

Die Herstellung und Verlegung werde in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung „Spuren – Gunter Demnig“ erfolgen. Sie werde jedoch erst 2021 möglich sein, so die Stadt. Die rund 75 000 Stolpersteine wurden in 1200 Städten und Gemeinde in Deutschland und in 25 weiteren Ländern verlegt. In Gifhorn soll das Projekt von einer Arbeitsgruppe begleitet werden, schlägt die Verwaltung der Politik vor.

Von Uwe Stadtlich