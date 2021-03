Gifhorn: Mit "Fastenspeise to go" Misereor helfen

Gifhorn

„Die Fastenspeise an einem Fastensonntag ist eine lange Tradition in St. Altfrid. Diese Aktion soll auch in diesem Jahr stattfinden“, sagt Martin Wrasmann. Nur wegen Corona ein bisschen anders als sonst, als „Fastenspeise to go“. Mit im Boot sind der Weltladen, die Caritas und Der Hof aus Isenbüttel.

„Wir laden zu einem einfachen Essen ein – in diesem Jahr eine Gemüsesuppe“, so der ehemalige Pastoralreferent der katholischen St. Altfrid-Gemeinde. Mit dem so ersparten Geld für ein normales Sonntagsessen wolle St. Altfrid das kirchliche Hilfswerk Misereor unterstützen, hofft Wrasmann darauf, dass sich möglichst viele Gifhornerinnen und Gifhorner an dem Projekt beteiligen.

Leckeres Gemüse und Apfelsaft

Wegen Corona gelten allerdings besondere Spielregeln. „In diesem Jahr kann die Aktion nur to go stattfinden“, geht Wrasmann auf den Ablauf ein. „Wir freuen uns, dass wir eine gemeinsame Initiative an den Start bringen können“, ergänzt Beate Schulz, Gemeindereferentin in St. Altfrid, „Der Hof aus Isenbüttel liefert das Gemüse, St. Altfrid und die Caritas kümmern sich um Ablauf und Organisation, und der Weltladen sorgt für den Apfelsaft“, so Schulz weiter.

Und so funktioniert es: Alle, die an der Fastenspeise teilnehmen möchten, können sich bis zum 16. März über die Homepage www.altfrid-gifhorn.de, Button „Gottesdienste“, oder über die Pfarrbüros (pfarrei@altfrid-gifhorn.de, Tel. (0 53 71) 1 28 64 oder 1 22 45) anmelden.

Tischgebet in der Tasche

Die fertige Tasche mit dem Gemüse aus regionalem Anbau, einem Rezept für die Suppe und einem Tischgebet kann mit dem Apfelsaft dann am Samstag, 20. März, vor den Kirchen St. Altfrid, Pommernring 2, und St. Bernward, Kirchweg 7, abgeholt werden. Zeit: von 10 bis 12 Uhr. „Am Misereorsonntag, dem 21. März, steht dann die Suppe auf dem Tisch – nur noch schnippeln und würzen müssen die Teilnehmenden selber“, sagt Roland Bursian, Chef des Isenbütteler Hofes.

Ausgabe gegen eine Spende

Das Gemüse in den Taschen reicht für jeweils zwei Personen. Die Ausgabe der Gemüse-Sets (Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Sellerie, Lauch, Brokkoli) erfolgt gegen eine Spende für Misereor. Das Bischöfliche Hilfswerk Misereor gibt es inzwischen seit mehr als sechs Jahrzehnten. Es ist eines der größten Hilfswerke der römisch-katholischen Kirche in Deutschland und hat seinen Sitz in Aachen. Nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe werden inzwischen mehr als 106 000 Projekte in Asien, Afrika, Ozeanien und Lateinamerika unterstützt.

Von Uwe Stadtlich