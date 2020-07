Gifhorn

Unter der Corona-Krise leidet besonders die Kunst. Theater, Kinos, Klubs: alle geschlossen. Konzerte? Fehlanzeige. Die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft hat sich da was einfallen lassen.

Eine kreative Lösung gegen den Corona-Frust lieferten die Italiener während des Lockdowns mit ihren Balkonkonzerten. Diese Idee griff nun die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft (GWG) in abgewandelter Form auf und veranstaltete in einigen ihrer Wohnquartiere sogenannte GWG-Anhänger-Konzerte. Der Name wurde deshalb ausgesucht, weil die Konzerte von einem Pkw-Anhänger aus gegeben wurden.

Drei halbstündige Konzert für die Mieter

Ein Jazz-Musiker-Ensemble der Kreismusikschule, unterstützt von einem aus dem GWG-Tochterunternehmen Jesse und Wrann Services GmbH stammenden Saxophonisten, besuchte drei Wohnanlagen der GWG und gab jeweils ein halbstündiges Konzert. Die Mieterinnen und Mieter wurden vorab informiert und gebeten, in dieser Zeit in ihren Wohnungen zu bleiben und die Musik von Balkonen oder Fenstern aus zu verfolgen. So konnten die Abstandsregeln mühelos gewahrt bleiben und die Mieter hatten zudem eine perfekte Aussicht auf die Musiker.

Die Resonanz unter den Mietern war großartig. Begeisterte Konzert-Besucher klatschten um die eine oder andere Zugabe. „Angesichts dieses Erfolges überlegen wir, diese Aktion auch noch in anderen GWG-Quartieren durchzuführen”, so GWG-Geschäftsführer Andreas Otto. Ausreichender Spielraum dürfte vorhanden sein. Die GWG verfügt immerhin über insgesamt 2344 Wohnungen.

