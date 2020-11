Gifhorn

Der nächste Sturm kommt bestimmt – und darum müssen Gifhorns Straßenlaternen standfest sein. Stadtverwaltung und der Energieversorger BS-Energy haben ein Spezialunternehmen eingesetzt, um die Sicherheit der Masten zu überprüfen. Dabei kommt ein Mini-Bagger auf Ketten zum Einsatz.

„Die Standsicherheitsprüfungen werden jährlich durchgeführt“, erklärt Stadt-Sprecherin Annette Siemer. Diese seien Bestandteil des Straßenbeleuchtungsvertrages mit BS-Energy. Der Energieversorger sei somit auch Auftraggeber der Standsicherheitsüberprüfungen. Gestartet sind die Arbeiten Anfang November.

„Masten-EKG“ für 300 Straßenlaternen

Der „Masten-EKG“ stehe in diesem Herbst für rund 300 Laternen im Gifhorner Stadtgebiet auf der Agenda, erläutert die Sprecherin der Verwaltung. „Für diese Maßnahme fallen in diesem Jahr Kosten in Höhe von circa 17 500 Euro an“, nennt Siemer Zahlen.

Und so funktioniert’s: Auf Ketten rollt der kleine und orangefarbene Mini-Bagger ganz nah an den Mast der Straßenlaterne heran. Dann wird per Hydraulik ein stählerner Greifarm ausgefahren, der vorne eine Art Gabel hat. Dieses Spezialgerät – gesteuert von Zoran Pejic und seinem Kollegen – umfasst anschließend den Laternen-Mast.

Zugkräfte wie bei einem Herbststurm: Der kleine Mini-Bagger nimmt Gifhorns Straßenlaternen bei der Standfestigkeitsüberprüfung in die Zange. Quelle: Sebastian Preuß

Danach wird kräftig Druck ausgeübt – zwischen drei und zehn Kilo-Newton. Ähnliche Kräfte wirken auch bei einem schweren Sturm. Der angewandte Druck richtet sich jeweils nach Größe und Durchmesser des Mastes der Straßenlaterne. Getestet wird übrigens in alle vier Richtungen. Dazu wird, nachdem der Greifarm den Mast fest umschlossen hat, um die Gabel eine Kette gespannt. Im Anschluss zieht der Bagger.

Software erstellt ein Test-Diagramm

Das Spezialgerät messe dabei, wie stark der Mast sich biegt und ob er wieder in die Ausgangslage zurückkehrt, erläutert Siemer den Testvorgang. Selbstverständlich werden die Kontrollergebnisse sorgfältig protokolliert. Für jede Richtung erstellt eine Spezial-Software auf einem angeschlossenen Rechner ein Test-Diagramm. Ähnlich einem EKG ist dann darauf ganz genau abzulesen, in welchem Zustand sich Mast und Fundament befinden. Zoran Pejic und sein Kollege nehmen sich für jeden Kontrollpunkt fünf bis zehn Minuten – dann ist ein Beleuchtungsmast durchgeprüft.

Auch Waldi setzt den Laternen zu

Sturm, Schnee, Eis, Streusalz und Regen – und nicht zu vergessen der regelmäßige Besuch von Dackel Waldi: Das sind die Einflüsse, die das ganze Jahr über an der Substanz der Masten – über und unter der Oberfläche – zehren. Standfestigkeitsüberprüfungen sind darum jedes Jahr aufs Neue nötig.

Auf einen Schlag können selbstverständlich nicht alle Straßenlaternen in Gifhorn getestet werden. Das passiert abschnittsweise, denn es sind rund 5000 Leuchten, die seit Juli 2016 von dem Energieversorger BS-Energy gewartet und instandgehalten werden müssen.

