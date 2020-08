Gifhorn: Millionen-Investition für neue Sparkassen-Hauptstelle

Gifhorn

Das ist ein klares Bekenntnis zum Standort Gifhorn: Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg investiert einen Millionenbetrag in eine neue Hauptstelle. Geplant ist das Projekt am Technischen Zentrum im Gewerbegebiet Am Allerkanal. Zusätzliche Büros für 100 Mitarbeiter sollen dort bis Ende 2022 in einem Neu- und Erweiterungsbau entstehen.

„Die künftige Hauptstelle der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg wird in der Nordhoffstraße entstehen, wo sich heute schon unser Technisches Zentrum befindet“, sagt Sparkassen-Sprecherin Alexa von der Brelje. Dafür werde das bestehende Gebäude erweitert und zudem soll ein weiterer Neubau auf dem Gelände errichtet werden.

Lösung für Parkplatzsituation finden

„In diesem Zusammenhang wird gerade auch die Parkplatzsituation betrachtet“, verweist von der Brelje darauf, dass ein Teil der vorhandenen Parkflächen überbaut werde. „Jeder, der dort arbeitet, soll jedoch auch einen Parkplatz bekommen“, versichert die Sparkassen-Sprecherin, dass im Zuge der Planungen eine entsprechende Lösung gefunden werde. „Neben den vorhandenen Arbeitsplätzen werden Büros für rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen. Alles Stabs- und Betriebsbereiche der Sparkasse werden dann in der Hauptstelle untergebracht sein“, geht von der Brelje auf weitere Details zu dem Millionen-Vorhaben ein.

Künftiges Bürokonzept mit modernen Ansätzen

„Wir befinden uns mit dem Gesamtprojekt erst am Anfang – das gesamte Ensemble wird derzeit geplant und konkretisiert. Das betrifft zum Beispiel aktuell die künftigen Bürokonzepte“, verweist von der Brelje auf „unterschiedliche und sehr moderne Ansätze“, mit denen man sich befasse. „Da ist der Vorstand sehr nah an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen.“

„Wir arbeiten intern heute zum Beispiel viel bereichs- und teamübergreifender als früher – und das kann und soll sich auch in der Büro-Organisation und den Räumen dafür widerspiegeln“, so die Sprecherin des Geldinstitutes. Die neue Hauptstelle vereine sehr unterschiedliche Ansprüche und werde darum sehr individuell geplant.

Für Sparkassen-Kunden ändert sich nichts

Im ersten Quartel 2021 werde die Sparkasse weitere Detailplanungen für das Millionen-Projekt präsentieren können, kündigt von der Brelje an. „Ziel ist der Umzug in die neue Hauptstelle Ende 2022, Käufer des Gebäudes am Schlossplatz ist der Landkreis“, verweist von der Brelje noch einmal auf die Notwendigkeit des Neubau-Vorhabens. „Für unsere Kunden ändert sich mit dem Umzug der Stabsmitarbeiter nichts. Die Filiale am Schlossplatz bleibt wie gewohnt vor Ort, ebenso das Vermögenskunden-Center und das Firmenkunden-Center“, so Alexa von der Brelje. Auch das Immobilien-Center der Sparkasse werde am jetzigen Standort in der Fußgängerzone gegenüber der Nikolaikirche bleiben.

Der Neubau der Hauptstelle – die genaue Bausumme nannte von der Brelje noch nicht – sei ein „sehr überzeugtes Ja zum Standort Gifhorn“. Mit dem Bauvorhaben im Gewerbegebiet Am Allerkanal entstehe ein zielgerichtetes Mitarbeiter-Konzept, erklärt die Leiterin der Kommunikationsabteilung abschließend.

Von Uwe Stadtlich