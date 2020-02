Gifhorn: Milder Winter sorgt für weniger Arbeitslose

Landkreis Gifhorn

Der milde Winter macht’s möglich: Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Gifhorn um 60 auf 3877 Arbeitslose gesunken. Die Quote beträgt 4,1 Prozent.

Das waren 109 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 4,1 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 4,2 Prozent. Dabei meldeten sich 907 Personen neu oder erneut arbeitslos, 112 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 962 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–45). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1862 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 142 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; demgegenüber stehen 1628 Abmeldungen von Arbeitslosen (–163). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Februar um 101 Stellen auf 935 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 152 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Februar 246 neue Arbeitsstellen, 85 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 432 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 114.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Helmstedt ist der Trend so. Nur im benachbarten Wolfsburg gab es geringfügig mehr Arbeitslose. „Wie auch im letzten Jahr ist die Arbeitslosigkeit im Februar nicht gestiegen, sondern insgesamt leicht gesunken. Die milden Wintertemperaturen haben insgesamt dafür gesorgt, dass in den Außenberufen zum Teil weitergearbeitet werden kann und wir damit eine vorgezogen einsetzende Frühjahrsbelebung des Arbeitsmarktes erleben. Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen stieg allerdings an, was jedoch kein Grund zur Sorge ist, sondern auf den Abschluss von dreieinhalb- bzw. zweieinhalbjährigen Aus-bildungen zurückzuführen ist, “ erläutert Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt.

