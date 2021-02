Gifhorn

Diesen Spaziergang an einem mega-eiskalten Wintertag am Schlosssee wird Elke Kern nie vergessen. Selbst drei Tag später ringt sie damit, in Worte zu fassen, was sie erlebt hat am Freitagmittag. Das Gassigehen am Schlosssee wie immer nahm eine dramatische Wendung gegen 13.30 Uhr.

„Ich war wie gelähmt“

In Höhe des kleinen Aller-Ohre-Häuschens war die kleine Havaneser-Hündin mit einem Mal aus der Sicht geraten. Kaum bog Elke Kern um die Ecke, packte sie das Grauen pur. Mit Blick runter auf die Ise sah sie Emma, umgeben von Eis hilflos in der eiskalten Ise paddelnd. „Ich habe immer noch den paddelnden Hund und den entsetzten Blick vor Augen“, erinnert sich die Hundebesitzerin. „Ich war wie gelähmt.“

Spaziergänger fackelt nicht lange und robbt aufs Eis

Was sich dann ereignete, ist für sie heute noch unfassbar. Plötzlich tauchte ein Spaziergänger auf, legte seine Tasche ab, eilte an den Uferrand, robbte auf allen Vieren aufs Eis in Richtung Emma, packte die kleine Hündin und gab ihr einen sanften Schubser in Richtung rettendes Ufer. Elke Kern kann es immer noch nicht fassen: „Es zählte ja jede Sekunde, das Paddeln hatte schon etwas nachgelassen. Dass es noch Menschen gibt, die eine Notlage erkennen und einfach beherzt zupacken. Das war ja auch für ihn nicht ungefährlich.“

In einem wärmenden Hundemantel kam Emma nach Hause

Überglücklich konnte Elke Kern ihre glücklich gerettete Emma in Empfang nehmen, in einen wärmenden Hundemantel eines ihrer anderen Hunde packen und nach Hause fahren. Doch mit einem bloßen Dank an den Retter vor Ort will sie es nicht genug sein lassen. „So etwas muss öffentlich gemacht werden. Er hat einen fremden Hund gerettet, der ihm ja selbst gar nichts bedeutet“, findet Elke Kern – und die AZ natürlich auch.

„Ich musste nicht lange überlegen“

Anruf beim Hunderetter: Michael Krüger ist der Mann, der am Freitag keine Sekunde zögerte, sich vorsichtig aufs Eis begab und Emma rettete. Nicht seine Sache, die Rettung an die große Glocke zu hängen. Aber dann mag er doch berichten, wie er den Vorfall erlebte. „Ich sah diesen traurigen Blick des Hundes, als hätte er den Tod vor Augen gehabt, und da ich musste nicht lange überlegen. Ich klopfte aufs Eis, um zu sehen, wie stabil es ist.“

„Ich würde ja selbst auch hoffen, dass mir jemand in so einer Situation hilft“

Was ihn so selbstsicher machte: Er habe einen Gartenteich und Erfahrung, dass man mit Gewichtsverlagerung auf Eis einbrechen verhindern kann. „Hauptsache, sie ist gesund“, sagt der bescheidene Retter. „Ich würde ja selbst auch hoffen, dass mir jemand in so einer Situation hilft.“

Tipp: Bei Eis auf den Gewässern die Hunde immer anleinen

Emma übrigens hat das Ganze sehr gut verdaut, „fast als wäre gar nichts passiert“, sagt Elke Kern. Sie möchte nun Hundehalter mahnen, bei solch gefährlichem Eis auf Gewässern Hunde immer anzuleinen – und kund tun, dass es „auch in diesen Zeit noch Menschen gibt, die einfach beherzt zupacken, auch wenn sie dabei selbst in Gefahr sind.“

Von Andrea Posselt