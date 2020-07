Gifhorn

Irgendwie ging es in den letzten Jahren immer ein bisschen vor und zurück mit dem geplanten Mensa-Anbau und neuem Ganztagsbereich an der Gifhorner Adam-Riese-Schule, doch nun soll es bald losgehen mit dem 5,5-Millionen-Euro-Projekt. Aktuell schreibt die Stadt die Gewerke aus. Die Vorfreude an der Riese-Schule ist riesig.

„Die Akustik ist fürchterlich“

Pläne für die Adam-Riese-Schule: So soll der neue Anbau für den Ganztagsbereich und die Mensa aussehen. Quelle: Die Planschmiede 2KS

Der erste Vorstoß, die Riese-Schule baulich aufzurüsten, liegt schon fast vier Jahre zurück. Die Problemlage war damals schon klar: Die Mensa ist in Containern untergebracht. „Eine gute Übergangslösung, aber im Sommer ist es zu heiß, im Winter zu kalt. Die Akustik dort ist fürchterlich“, weiß Rektor Heiko Winkelmann um die Probleme. Außerdem ist der Raumbedarf durch das Ganztagsangebot der Schule immens gestiegen. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Winkelmann. Darum ist nun die Freude umso größer, dass es nun losgehen kann mit dem Neubau.

Das sollte ursprünglich schon 2018 geschehen, und dann wurde der Neubau auf 2019 verschoben. Nun soll das Projekt aber tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Im Frühjahr wurden bereits Bäume gefällt, um Platz für das Millionen-Projekt zu schaffen. Die Entwürfe für den zweigeschossigen Bau stammen von der Planschmiede 2KS. Im Erdgeschoss sollen verschiedene Räume für den Ganztagsbetrieb eingerichtet werden. Im Obergeschoss findet die neue Mensa dann ihren Platz. Hier können insgesamt künftig 300 Essen ausgegeben werden, gegessen wird im Zwei-Schicht-System.

Ein bisschen muss sich die Schule aber noch gedulden und mit dem alten Container-System leben. „Wir freuen uns, wenn wir in ein bis zwei Jahren dann einziehen können“, so Winkelmann. Laut Zeitplan der Stadt entscheidet der Verwaltungsausschuss nach den Sommerferien über die Vergabe der ersten Arbeiten. Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn Anfang Oktober. Erst wenn der Neubau komplett bezugsfertig ist, haben die Container auf dem Schulgelände ausgedient.

Von Andrea Posselt