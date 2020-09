Gifhorn: Mehrheitsgruppe will kostenloses Parken an Samstagen einführen

Gifhorn

CDU und Grüne wollen die Parkgebühren in der Innenstadt abschaffen – jedenfalls samstags. Mit zwei weiteren Anträgen will die Mehrheitsgruppe im Stadtrat ebenfalls den Geschäften in der Innenstadt mehr Zulauf bescheren und die Stadt für die nächste Tourismus-Saison stärken.

Der erste Antrag adressiert die Parkgebühren innerhalb der Stadt. Anfang des Jahres stimmten beide Parteien noch für eine Erhöhung der Kosten – von 50 Cent die Stunde auf einen Euro. Die Einnahmen, die dadurch von 300 000 Euro auf 600 000 Euro verdoppelt werden sollten, waren schon im Haushalt eingeplant. Hinter der Entscheidung stehen beide Funktionäre nach wie vor. Von Oktober bis Jahresende soll die Regelung eine Auszeit erhalten. „Die City-Gemeinschaft fragte stets nach günstigeren Konditionen, nun haben wir einen Kompromiss gefunden“, erklärte Thomas Reuter die Entscheidung, das Parken an den traditionell marktstarken Samstagen zum Nulltarif anzubieten. Nach dem Lockdown solle den Geschäftsleuten etwas unter die Arme gegriffen und Anreize geschaffen werden, speziell da das Weihnachtsgeschäft vor der Tür steht. Die Parkgebühren komplett abzuschaffen, wie von der City-Gemeinschaft gewünscht, ist allerdings keine Option – aus Sorge vor Dauerparkern. Zumal Gifhorn, laut CDU-Chef, im Vergleich zu umliegenden Städten bereits sehr niedrige Kosten für das Parken veranschlage.

Schilder sollen Wohnmobilisten den Weg zu den Stellplätzen zeigen

Wohnmobil-Touristen sind die Profiteure der anderen beiden Anträge. Nicole Wockenfuß kenne das Problem, einen Parkplatz für das Wohnmobil oder das Wohnwagengespann zu finden, von ihren eigenen Urlaubsfahrten. Deshalb ist angedacht, mehrere Schilder anzubringen, die die Wege zu den Stellplätzen ausweisen. Andernfalls würden die Durchreisenden weiterfahren und keinen Halt in der Stadt einlegen. Nicole Wockenfuß sprach von einer geringen dreistelligen Summe, die der Wohnmobilfahrer durchschnittlich bei einem Zwischenstopp ausgebe – Geld, das selbstverständlich gern in Gifhorn bleiben darf und reinvestiert werden könnte. Zum Beispiel in weitere Stellplätze.

„Durch den Corona-Virus erhielt der Inlandstourismus immensen Auftrieb. Ich denke, dass nun bundesweit ein Umdenken stattfindet“, so die Grünen-Chefin, die auf den langfristigen Tourismus-Wandel setzt. Ein Antrag sieht Prüfungen vor, an welchen Stellen weitere Parkplätze für Wohnmobil und Co. errichtet werden könnten. Die simpelste Lösung sei eine Erweiterung des Allerwelle-Parkplatz um sechs bis acht Stellplätze. Bisher bietet das Gelände 20 Wohnmobilen Platz und ist ein echtes Erfolgsmodell. „Schon vor Covid-19 lag die Auslastung bei nahezu 100 Prozent“, berichtete Reuter, der darüber hinaus das unbenutzte Grundstück neben Famila als potenziellen Stellplatz ins Auge fasste. Fest steht, dass eine Nähe zur Innenstadt vorhanden sein soll und dass die Stadt möglichst zur nächsten Tourismus-Saison den Reisenden mit Wohnmobil einen attraktiven Standort anbietet.

Der aktuelle Stand zum Sanduhr-Parken

Neuigkeiten sind für Kurzparker zu vermelden: Die Sanduhren, die kostenfreies Parken für 15 Minuten gewährleisten, liegen abholbereit im Bürgerbüro. Allerdings brauchen Interessierte einen Termin. Die Corona-Krise machte die Vergabe zu einem logistischen Problem.

Von Hinnerk Jordan