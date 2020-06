Tolle Bilanz: Mehr als 700 Besucher bei AZ-Veranstaltungsreihe an Pfingsten

Gifhorn

Nichts los über Pfingsten? Die Corona-Pandemie hätte das verlängerte Wochenende fast komplett ins Wasser fallen lassen. Doch mit dem fünftägigen AZ-Film & Kulturrendezvous haben die Gifhorner einmal mehr gezeigt, dass sie sich nicht unterkriegen lassen. Mehr als 700 Besucher kamen zu den acht Veranstaltungen auf dem Gifhorner Schützenplatz.

Das hatte es noch nie in Gifhorn gegeben: Sechs Filme wurden Open-Air gezeigt, die Zuschauer saßen in ihren Autos, der Ton kam aus dem Autoradio – so wie auch beim ökumenischen Gottesdienst und beim Show Act mit Stephan Bauer, beides am Pfingstmontag. Gezeigt wurden die Streifen „Bad Boys for Life“, „Das perfekte Geheimnis“, „Parasite“, „ Angry Birds 2“, „Jumanji 2“ und „A Star is Born“. Von der AZ und dem Gifhorner Kinobetreiben gab es zu jedem Film Popcorn gratis – und am Sonntag bei „ Angry Birds 2“ für die jüngsten Besucher noch eine Überraschung zusätzlich: ein AZ-Frisbee und Gummibärchen von der Diakonie.

Zahlreiche Partner für den Erfolg

„Das AZ-Film & Kultur-Rendezvous konnte besser nicht laufen. Wir hatten perfektes Wetter und die Besucher waren bestens gelaunt“, freute sich AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich am Montagabend zum Abschluss, der die Veranstaltungsreihe für die Aller-Zeitung mit seinem Team auf die Beine gestellt hatte. Aber: „Das AZ-Film & Kultur-Rendezvous war nur möglich dank eine Vielzahl von Helfern, Sponsoren und Unterstützer. Neben Bürgermeisters Mathias Nerlich als Ideengeber konnte die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg als Hauptpartner für die Kulturtage gewonnen werden. Weitere großartige Unterstützung gab es von der Stadt Gifhorn, dem Landkreis, dem Gifhorner Kinobetreiber Volker Schmid, der Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft, der Wittinger Brauerei, dem Helios Klinikum, Famila, dem Autohaus Kühl, von Sven Wiese von Schützen-Wiese, der Firma Egger, von Dagmar Marcks-Lübberink von der Stadthalle Gifhorn, von Dr. Elga Eberhardt vom Kulturverein, der St. Altfrid-, Paulus- und Martin-Luther-Kirche, dem DRK, der Dachstiftung Diakonie, dem Leinwand-, Bühnen-, Ton- und Videoteam sowie weiteren lokalen Kultur- und Gewerbetreibenden aus Gifhorn“, zählte Schernich auf.

Und er verspricht: „Das war es noch nicht mit Veranstaltungen in Gifhorn unter freiem Himmel.“ bereits jetzt steht fest: Vom 4. bis 6. September veranstaltet die Aller-Zeitung gemeinsam mit weiteren Partnern und Sponsoren ein Autokino im XXL-Format. Dann verwandelt sich der Mitarbeiterparkplatz von Continental Teves in ein riesiges Freilicht- und Autokino mit einer der größten mobilen Leinwänden Deutschlands im Bild-Format 24 Mal 11 Meter. „Das wird ein Autokino der Extraklasse mit Kultfilmen und Blockbustern“, verspricht Florian Schernich.

Von Thorsten Behrens