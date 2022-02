Gifhorn: Mehr als 30 Ordnungswidrigkeiten und ein Strafverfahren nach dem so genannten „Montagsspaziergang“

Sechs Demonstrationen gab es am Montagabend in Gifhorns Innenstadt. Während die Polizei von fünf der Veranstaltungen keine besonderen Vorkommnisse meldet, informiert sie über ein Strafverfahren und mehr als 30 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten beim so genannten „Montagsspaziergang“.