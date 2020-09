Gifhorn

Schnitzeljagd mit hinter QR-Codes versteckten Rätseln: Mehr als 200 Gruppen haben an der digitalen Stadtrallye des Gifhorner Freizeit- und Bildungszentrums Grille teilgenommen. Jetzt bekamen die besten fünf Familien ihre Preise überreicht.

Im Zentrum der Stadtrallye stand die Actionbound-App. Mit ihr scannten die Kinder und ihre Eltern 41 QR-Codes, die in einer Schnitzeljagd an mehreren Stellen in der Stadt aufzuspüren waren. Nicht nur rund um die Grille selbst, sondern auch am Rathaus. 127 Quizfragen zu Kinderrechten, Bildung, Natur, Gesundheit, Klimaschutz und Sehenswürdigkeiten waren zu beantworten.

Anzeige

Auch ein Video mussten die Teilnehmer drehen

Eine weitere Aufgabe war ein Video zu drehen. Die Aufgabe stellte Bürgermeister Matthias Nerlich in einem kleinen Einspieler: Was würden die Teilnehmer an seiner Stelle tun, wären sie Bürgermeisterin oder Bürgermeister? Die Kinder und Eltern nutzten diese Gelegenheit, um zu sagen, was aus ihrer Sicht zu verbessern wäre.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Marion Friemel und Nadine Gaumert von der Grille freuen sich über die Resonanz. 207 Gruppen – zum Beispiel Familien, aber auch Schulteams – haben Ergebnisse zurück geschickt. Die eigentliche Teilnehmerzahl dürfte laut Gaumert noch höher ausgefallen sein, denn nicht alle Ergebnisse seien eingetrudelt.

Das sind die Sieger

Am besten abgeschnitten hat das Team Das Lieschen um Familie Henke mit Pauline, Thomas, Piet, Franziska und Maike. Sie haben einen 500-Euro-Gutschein vom Fahrradhändler BOC bekommen. Das Team Schön der gleichnamigen Familie mit Neide, Thorsten, Yannick, Laura, Jeane und Peter sowie das Team Familie Grüne Oase mit Mandy, Sören und Laureen Ahrens erhalten als Zweit- beziehungsweise Drittplatzierte jeweils einen Familienausflug wahlweise in den Heide- oder Serengetipark, das Team Möhrenstädtler um Familie Röpke mit Manu und Anna fahren Quad im Offroadpark Südheide und das Team Waldesruh Hopser und Familie Stolpe mit Tammo, Anna, Mareen und Gunnar steigt in Segelflieger des LSV Gifhorn ein.

Diese Gewinner können sich Preise abholen Fünf Familien haben die Hauptpreise bei der digitalen Stadtrallye der Grille abgeräumt und am Freitag in einer kleinen Runde überreicht bekommen. Doch es gibt noch zehn weitere Preise. Folgende Teams können sie sich ab Montag, 28. September, in der Grille abholen: Fesh, Lo-Team, Lottipaps & Team J, J&E, JuM, Die Beerchen, Fluffy-Lampi,Pli, Surpremetime und Hannah.

Die digitale Stadtrallye war eine aus Sicht von Friemel und Gaumert gelungene Alternative zum ursprünglich geplanten Kinderspielfest, das sie wegen der Corona-Pandemie abblasen mussten. „Wir brauchten eine Alternative“, erinnert sich Friemel an die Überlegungen seinerzeit. „Es musste irgendetwas Kontaktloses sein.“ Da habe sich die Aktion mit der mehrfach ausgezeichneten App angeboten. Eine Familie hat laut Gaumert bei der Schnitzeljagd sogar 34 Kilometer zu Fuß und auf dem Fahrrad zurück gelegt, um die Aufgaben zu lösen.

Von Dirk Reitmeister