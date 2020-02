Schuldenfalle: Mehr Frauen als Männer betroffen

Gifhorn

Kein Geld mehr im Portemonnaie, Kontopfändung und Gerichtsvollzieher-Besuch: Auch im Landkreis gibt es viele überschuldete Menschen, denen es aus eigener Kraft nicht mehr gelingt, in die richtige Spur zu kommen. Die Schuldnerberatung des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) ist für Betroffene oft die letzte Chance. Dabei stecken mehr Frauen als Männer in der Schuldenfalle.

Erfahrenes Team

Marianne Höpken, Ulla Schlichting, Karin Schofer und Marina Zittel bilden das Expertinnen-Team der Gifhorner AWO. Die erfahrenen Beraterinnen kennen die Gründe, Umstände und Ursachen für Überschuldung. Sie haben Details, Zahlen und Fakten im aktuellen Geschäftsbericht aufgelistet und analysiert.

Trendwende erwartet

Obwohl die Zahl der Ratsuchenden im Berichtszeitraum 2019 von 898 auf 849 gesunken ist, rechnen Geschäftsführerin Marianne Höpken und ihre Kolleginnen für das laufende Jahr mit einer Trendumkehr. Die aktuell zu verzeichnende deutliche Eintrübung der deutschen und globalen Wirtschaft werde dazu führen, lautet die Einschätzung der vier Beraterinnen.

Pfändungsschutz

Von den 849 Ratsuchenden reichte in 622 Fällen ein einmaliges Hilfe-Gespräch, 227 Klientinnen und Klienten mussten jedoch über einen längeren Zeitraum betreut werden. Mit einem Pfändungsschutzkonto Menschen dabei helfen, wieder finanziell Tritt zu fassen: 330 dieser sogenannten „P-Konto-Bescheinigungen“ wurden von der AWO 2019 ausgestellt. „Im Vergleich zu 2018 wandten sich 52 Klienten mehr an uns – mit der Bitte um eine Anhebung der pfändungsfreien Beträge auf ihren Konten“, bilanziert die Schuldnerberatung. Diese Entwicklung habe die Beratungsstelle vor große Herausforderungen gestellt, da Betroffene die Hilfe sofort benötigten, um über gesperrte Beträge verfügen zu können.

Überschuldungsrisiko

Auffällig: Mehr Frauen (52 Prozent) als Männer (48) suchten die Beratungsstelle in der Bergstraße auf, um sich über Schuldnerschutz, Handlungsstrategien und Gläubigerrechte aufklären zu lassen. Die bei Weitem meisten Schuldner sind zwischen 30 und 40 Jahre alt (bis 30 Jahre 62 Fälle, bis 40 Jahre 58 Fälle). Das höchste Überschuldungsrisiko tragen auch im Landkreis Gifhorn Alleinerziehende – wobei das Überschuldungsrisiko mit der Zahl der Kinder steigt.

Unerfahrenheit

Die Expertinnen der AWO nennen in ihrem Bericht auch die Umstände, die zur Überschuldung führen: Wirtschaftliche Unerfahrenheit (62), somatische Erkrankungen (25), Scheidung und Trennung (24), Arbeitslosigkeit (22) sowie psychische Erkrankungen (21) stehen auf der Liste ganz oben. Die Umstände, die zur Überschuldung führen, seien jedoch nicht zu verwechseln mit den Ursachen – beispielsweise der Kreditaufnahme zum Kauf von Möbeln oder einer Waschmaschine. „In 27 Prozent der Fälle werteten wir mangelnde wirtschaftliche Kompetenz als Überschuldungsursache“, bringt es das AWO-Team auf den Punkt. Ein bundesweiter Trend lasse sich inzwischen auch auf Gifhorn übertragen: Als „Verschuldungsursache Nummer eins“ werde Arbeitslosigkeit immer häufiger von seelischen Erkrankungen abgelöst und sei Auslöser in den Überschuldungsbiografien.

Geringes Einkommen

Nach wie vor wenden sich hauptsächlich Menschen an die AWO-Beratungsstelle, die nur wenig Geld in der Haushaltskasse haben. „42 Prozent unserer Ratsuchenden haben lediglich ein Einkommen bis zu 1000 Euro“, heißt es im Jahresbericht für 2019. Die Durchschnittsverschuldung der AWO-Klienten betrug im vergangenen Jahr 21 734 Euro. Sechs Personen hatten jedoch jeweils einen Schuldenberg von mehr als 100 000 Euro angehäuft. Ebenfalls ein Problem: Mehr als 70 Schuldner hatten zwischen elf und 20 Gläubiger. In der Gläubiger-Rangliste lagen auch 2019 öffentliche Gläubiger (460), Waren- und Versandhäuser (411) und Telekommunikationsanbieter (356) ganz vorn.

Forderungsverzicht

Die AWO-Beraterinnen arbeiteten auch im vergangenen Jahr für ihre Klientinnen und Klienten erfolgreich: Durch Verhandlungen wurden Forderungsverzichte im Gesamtvolumen von 75 600 Euro erreicht. Dafür wurde viel gearbeitet und geschrieben – für die 227 Langzeit-Betreuten wurden 2188 Briefe an Gläubiger verschickt.

Von Uwe Stadtlich