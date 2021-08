Gifhorn

Immer mehr Neubaugebiete in Gifhorn und immer mehr junge Familien unter den Häuslebauern: Diese Entwicklung bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den Bildungsbereich. Wenn im September die Einschulungen anstehen, beginnt für deutlich mehr Abc-Schützinnen und Abc-Schützen als 2020 der Ernst des Lebens. Die Stadt präsentiert auf AZ-Anfrage die Zahlen.

„In diesem Jahr werden 476 Kinder in Gifhorn eingeschult, davon allein 336 im Stadtgebiet“, geht Rebecca Koch, Sprecherin der Verwaltung, auf die in wenigen Wochen bevorstehenden Einschulungen ein. Zudem würden 71 Mädchen und Jungen in Gamsen ihre Schul-Karriere starten, 38 Einschulungen gib es in Kästorf und 31 in Wilsche.

51 Kinder mehr als im Vorjahr

„Im vergangenen Jahr waren es lediglich 425 Kinder, davon 312 im Stadtgebiet, 64 in Gamsen, 19 Kästorf und 30 in Wilsche“, verweist Rebecca Koch auf Anstieg bei den Einschulungen. Insgesamt sind es in Gifhorn 51 Erstklässler mehr als noch vor einem Jahr.

Um ausreichend Platz für die Jungen und Mädchen in den Schulen zu haben, wird seit Monaten fleißig an Erweiterungsgebäuden gearbeitet – unter anderem an der Michael-Ende-Schule am Pommernring und der Adam-Riese-Schule am Koppelweg. „Die Raumkapazitäten reichen aus, die Baumaßnahmen liegen ebenfalls im Zeitplan“, sieht Koch keine Probleme bei der Unterbringung der Schülerinnen und Schüler.

Mehr Einschulungen als im Vorjahr:Die Stadt investiert darum kräftig in Erweiterungsbauten an Gifhorns Schulen. Die Arbeiten liegen laut Verwaltung im Zeitplan. Quelle: Jens Büttner/dpa

„Sollte es wider Erwarten zu Verzögerungen kommen, wären Übergangsmodelle denkbar“, verweist Koch auf die Möglichkeit, kurzzeitig Fach- als Klassenräume zu nutzen. „Die Schülerversorgung ist in jedem Fall gesichert“, steht für die Sprecherin der Stadtverwaltung fest.

Termin ist der 4. September

Der Termin für die Einschulungen in Gifhorn und den Ortsteilen steht: Sie finden in Gifhorn in diesem Jahr am 4. September statt. „Die dafür notwendigen Hygienekonzepte werden dafür eigenständig von den Schulen erstelllt“, erläutert Rebecca Koch. Dabei fänden die derzeit geltenden Corona-Verordnungen Berücksichtigung. Zudem gebe es Abstimmungsgespräche zwischen den einzelnen Schulen und dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung, weiß die Sprecherin der Gifhorner Stadtverwaltung.

Von Uwe Stadtlich