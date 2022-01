Gifhorn: Maskenpflicht gilt auch beim nächsten „Montagsspaziergang“ der Gegner von Corona-Regeln

Gifhorn

In der ersten Fassung der Allgemeinverfügung von Stadt und Landkreis Gifhorn vom 3. Januar sollte die Maskenpflicht bei Versammlungen nur bis zum 15. Januar gelten. Am Freitagmittag hat die Stadt Gifhorn mitgeteilt, dass diese Allgemeinverfügung bis Mittwoch, 2. Februar, verlängert wird.

Kernaussage dieser Verfügung: Alle Teilnehmenden einer Versammlung unter freiem Himmel sind dazu verpflichtet, eine Atemschutzmaske mindestens des Schutzniveaus FFP2 zu tragen. „Dies gilt auch bei nicht angezeigten Versammlungen“ – wobei in Gifhorn bislang auch die so genannten „Montagsspaziergänge“ angemeldet worden waren. Laut Niedersächsischem Versammlungsgesetz gelten sie übrigens auch als Versammlung, es muss also ein Versammlungsleiter benannt werden. Im Paragrafen 2 heißt es, dass eine Versammlung „eine ortsfeste oder sich fortbewegende Zusammenkunft von mindestens zwei Personen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung“ gerichtete Kundgebung sei.

Das Ziel ist es, Kontakte zu reduzieren

Ein weiterer Bestandteil der Verfügung ist die Verpflichtung aller Teilnehmenden, den Mindestabstand von 1,5 Metern zu Passanten, Anliegern, Teilnehmenden anderer Versammlungen oder Mahnwachen einzuhalten. Und die Stadt weist darüber hinaus darauf hin, dass das Land Niedersachsen am Freitag auch die so genannte Weihnachts- und Neujahrsruhe bis zum 2. Februar mit den dazu gehörigen Kontaktbeschränkungen verlängert hat. Sie begründet die Verlängerung der Verfügung außerdem mit dem Hinweis auf einen starken Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz seit dem 3. Januar und der erwarteten starken Verbreitung der Omikron-Mutation. Das verstärke die Notwendigkeit intensiver kontaktreduzierender Maßnahmen.

Innenminister dankt allen, die sich an die Regeln halten

Der Ursprung dieser Allgemeinverfügung liegt im Niedersächsischen Innenministerium. Dort heißt es in einer Pressemitteilung vom 6. Januar, dass das Ministerium die unteren Versammlungsbehörden – wie hier die Stadt und den Landkreis Gifhorn – dazu aufgefordert hatte, die „zunehmenden nicht angezeigten Versammlungen“ bereits im Vorfeld durch eine Verfügung zu beschränken. Innenminister Boris Pistorius hatte seinen Dank an alle, „die sich an die Regeln halten, damit die Meinungsfreiheit stärken und die Polizei entlasten“, verbunden mit dem Hinweis, „dass sich der harte Kern der Teilnehmenden an den Aktionen zunehmend unkooperativ verhält“. So werde weder Abstand eingehalten noch eine Maske getragen, und es würden keine Ausweisdokumente mitgeführt. „Das ist kein Protest, sondern reine Provokation“, wertet der Innenminister.

Die Polizei informiert Mit Blick auf die für Montag, 17. Januar, erwarteten so genannten „Montagsspaziergänge“ – auch in Gifhorn – hat die Polizeidirektion Braunschweig auf ihrer Internetseite einen Flyer veröffentlicht, auf dem wichtige Fragen rund um das Thema Versammlung beantwortet werden. Dieser Flyer ist ab Montag dann auch auf den Social-Media-Kanälen der Polizeiinspektion Gifhorn zu finden. Dort wird unter anderem darauf hingewiesen, dass jeder das Recht hat, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln, allerdings den Anweisungen von Versammlungsleitung und gegebenenfalls der Polizei Folge leisten muss. „Die Polizei schützt das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit“, heißt es dort. So werde dafür gesorgt, dass Aufzugswege frei sind. Der Flyer weist darauf hin, dass auch Teilnehmer von „Spaziergängen“ Versammlungsteilnehmer sind und die geltenden Regeln – wie beispielsweise FFP2-Maskenpflicht und Sicherheitsabend – zu beachten haben.

Abschließend weist die Stadt in ihrer Allgemeinverfügung darauf hin, dass diese auch über den 2. Februar hinaus verlängert werden kann.

Von Christina Rudert