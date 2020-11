Gifhorn

Auch an Martin Wrasmann – Pastoralreferent der katholischen Kirche in Gifhorn und Flüchtlingshelfer – ist Corona nicht spurlos vorbei gegangen. Dennoch: „Jetzt ist keine Zeit für Pessimismus“, sagt er. Er setzt lieber darauf, dem Virus aktiv zu begegnen.

AZ-Serie: So erlebe ich die Corona-Zeit Seit Monaten stellt Corona den Alltag der Menschen im Landkreis Gifhorn auf den Kopf. Die AZ hat einige Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Pflege, Verwaltung und Sport gefragt: Wie haben Sie Corona persönlich bislang erlebt? Welche Folgen hat die Pandemie für Ihren Beruf oder Ihre Aufgabe? Die Texte stammen aus eigenem Wunsch bei einigen Beiträgen aus eigener Feder der Betroffenen.

„Die vergangenen acht Monate waren schon und sind noch eine harte Nuss, kaum zu knacken für die einen eine schier unlösbare Aufgabe, für die anderen der immer neue Versuch, die Schale zu brechen, um den Kern wieder in den Blick zu nehmen. Ich selbst suche auch nach tragfähigen Bildern und Worten, die beschreiben können, was diese Zeit für mich bedeutet“, schildert er.

Wie kann ich die Sehnsucht nach Gott feiern, wenn Gottesdienste ausfallen müssen?

„Aus einem obligatorischen Konjunktiv ‚man könnte ja mal, vielleicht würde ja helfen‘ ist für mich ein kategorischer Imperativ geworden: ‚mach einfach, handle, stifte Hoffnung‘. Ich will nicht im Würgegriff des Virus nach Luft schnappen. Den Ruhestand und den Abschied von der Arbeit vor Augen war mein Gefühl: es gibt gerade jetzt noch so vieles zu tun: wie kann ich unsere älteren Gemeindemitglieder im Blick behalten, was können wir in unseren KiTa’s tun, damit die Familien Kraft und Energie behalten, wie können wir den hier lebenden Menschen, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind, erklären, was los ist, warum gerade niemand zu ihnen kommen kann, und soziales Leben so schwer wird? Wie kann ich die Sehnsucht nach Gott feiern, wenn Gottesdienste ausfallen müssen? Besonders schmerzlich war für mich, dass wir die Karwoche und Ostern nicht gemeinsam feiern konnten, auch, dass unsere so geliebte Skifreizeit ausfallen musste.“

Nicht ausgefallen ist dagegen die Feier, mit der Wrasmann im September offiziell in den Ruhestand verabschiedet wurde. 150 Gäste waren dabei – nach damaligen Corona-Regeln möglich. Gefeiert wurde auf der großen Rasenfläche vor der Altfrid-Kirche am Pommernring sein Abschied – nach 41 Jahren im pastoralen Dienst. Doch der Abschied war kein wirklicher, Wrasmann ist nach wie vor aktiv, prägt Gifhorn weiter mit. So, wie er auch aktiv mit der Corona-Zeit umgeht.

Netzwerk wurde zu „einem monatelangen Erntedankfest“

„Es gab und gibt auch Antworten. Eine tiefe Erfahrung war für mich, dass wir mit kleinen Dingen die Corona geprägte Zeit umprägen konnten. Es gab die Segensworte to go an der Wäscheleine am Kirchturm, den Segenszaun für Kinder und Familien, die neue Online-KiTa, die Internet-Exerzitien, die Whats-App-Gottesdienste. Der ökumenische Pfingstgottesdienst im Auto-Kino war doch nicht nur ein Event, wie befürchtet, es war die Erfahrung, dass Gott in seinem Geist mitten unter uns lebt. Sechs Wochen tägliche Impulse in der Allerzeitung hatten eine Qualität, die den Lesern und Leserinnen Halt und Boden unter den Füßen geben konnten. Der Hof-die-Tafel-die Kirche wurde zu einem Netzwerk der Hilfsbereitschaft, die spendenbasiert bis heute Früchte trägt, ein monatelanges Erntedankfest.“

Und: „Erheitert hat mich vielfach die Satire oder auch die Wahrheit, die wirkt: die Hl. Corona (2. Jahrhundert) gilt in der katholischen Kirche als die Schutzpatronin in Zeiten der Seuchen. Ich wünsche mir für den November, den Advent und Weihnachten die Erfahrung, dass wir uns aus dem Würgegriff des Virus befreien, mit guten Gedanken, kreativen Ideen, solidarischem Handeln und Verhalten, und im Kern (der Nuss) mit der Überzeugung: es ist keine Zeit für Pessimismus, oder in der Sprache unseres Glaubens: Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade.“

