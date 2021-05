Gifhorn: Martin Wrasmann erhält das Bundesverdienstkreuz für sein vielfältiges Engagement

Gifhorn

Große Auszeichnung für großes Engagement: Martin Wrasmann hat den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland überreicht bekommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte den pensionierten Pastoralreferenten dazu nach Berlin eingeladen. „Das war schon toll“, freute sich der Gifhorner über den Festakt zur Verleihung.

„Freiwilliges Engagement ist das Fundament unserer solidarischen Gesellschaft. Gerade jetzt wird uns wieder bewusst, wie wichtig es ist, dass sich Menschen füreinander einsetzen. Stellvertretend für alle sozial engagierten Bürgerinnen und Bürger, die sich tagtäglich als Kümmerer, Ideengeber und Vorreiter verdient machen“, sagte Hubertus Heil. Im Rahmen einer feierlichen Ehrung hat der Bundesminister vier Ordensträgerinnen und Ordensträgern den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland persönlich überreicht – darunter auch der Gifhorner Wrasmann.

Einsatz für die Schwächsten war ihm immer ein besonderes Anliegen

Martin Wrasmann, unter anderem engagiert in der Gifhorner Caritas und Flüchtlingshilfe, war von 1984 bis 2020 hauptamtlich als Pastoralreferent an der katholischen St.-Alfrid-Gemeinde in Gifhorn und im Bistum Hildesheim tätig. Neben seiner hauptamtlichen Tätigkeit engagierte er sich jahrzehntelang in verschiedensten Bereichen ehrenamtlich und prägte damit das soziale und gesellschaftliche Leben in der Stadt und im Landkreis Gifhorn entscheidend mit. Der Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft war ihm dabei immer ein besonderes Anliegen – die Gründung verschiedenster Fördervereine war sein Weg zum Ziel, hieß es in der Begründung für die Verleihung.

Er war maßgeblich an der Gründung des Gifhorner Caritasverbands beteiligt, der seit 1993 das Gifhorner Frauenhaus betreibt und allgemeine Sozialberatung anbietet. Zudem engagiert sich Martin Wrasmann im Kuratorium der Hospiz Stiftung für den Landkreis Gifhorn. Mit der Gründung des Gifhorner Betreuungsvereins konnte unterstützende Betreuung für Menschen mit einer Behinderung oder Krankheit durch ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer organisiert werden. Der Gifhorner Betreuungsverein trägt auch die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung für den Landkreis Gifhorn.

Im Jahr 2012 war Martin Wrasmann dann wesentlich an der Gründung des Gifhorner Bündnisses „Bunt statt Braun“ beteiligt, das sich für eine tolerante und vielfältige Gesellschaftund gegen rechtsextremes Gedankengut einsetzt und aus Kirchen, Parteien und Vertreterinnenund Vertretern der Zivilgesellschaft besteht. Im Sinne eines Paradigmenwechsels im Umgang mit geflüchteten Personen gründete Martin Wrasmann zusammen mit Diakonie, evangelischer und katholischer Kirche sowie der Gmyrek-Stiftung 2016 das Café Aller, eine Beratungs- und Begegnungsstätte für geflüchtete Menschen. 2019 war Martin Wrasmann Mitinitiator des Bündnisses „Sicherer Hafen Landkreis Gifhorn“.

Ein besonderes Projekt gelang Wrasmann mit der Gründung der deutschlandweit ersten Zwei-Religionen-Kindertagesstätte „Abrahams Kinder“ in Gifhorn. In Zusammenarbeit mit der evangelischen Dachstiftung Diakonie, der katholischen St-Altfrid-Gemeinde und der muslimischen DITIB-Moschee lernen Kinder hier in frühen Jahren interreligiöses Zusammenleben. Martin Wrasmann setzt sein ehrenamtliches Engagement im Landkreis Gifhorn auch im Ruhestand fort.

Von Thorsten Behrens