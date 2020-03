Gifhorn: So wächst das neue Mühlenquartier

Gifhorn

Das Mühlenquartier am Ise-Ufer ist das größte innerstädtische Bauprojekt. Bis zum Wochenende laufen auf dem mehr als 3500 Quadratmeter großen Areal die Beton-Pfahlgründungsarbeiten. Damit betraut sind Spezialisten aus Bayern, die mit einem Mammut-Bohrer im Einsatz sind.

Pfahlgründung wegen des Bodens

„Die Pfahlgründung kommt bei Baugrund zum Einsatz, der nicht ausreichend tragfähig ist“, weiß Dirk Reuß, Geschäftsführer der Mühlenquartier GbR und Chef des Baugeschäfts Ernst. Dort wo sich einmal Lagerhallen und Silos befunden haben, fräst sich der 100 Tonnen schwere Bohrer 16 Meter in die Tiefe. „Er dreht ein Rohr mit einem Durchmesser von 75 Zentimetern in den Boden, stellt im Anschluss die Betonbewehrung rein – die wird dann mit Beton verfüllt“, beschreibt Reuß die Arbeitsweise. Zuvor seien bei Auflockerungsbohrungen alte Fundamentreste, die sich in Tiefe von fünf Metern befunden hätten, zerstört worden.

Einzug 2021

38 Pfähle sind für das Fundament des Wohnquartiers notwendig, 23 Beton-Bohrpfähle waren am Dienstag bereits gesetzt. „Das Wohnquartier soll im Frühjahr 2021 bezugsfertig sein“, geht Dirk Reuß auf den Zeitplan ein. Für sechs von zehn Eigentumswohnungen lägen bereits Reservierungen vor. Im Erdgeschoss des Gebäudes seien Flächen für „Gesundheits-Dienstleister“ vorgesehen und ebenfalls reserviert. Für die geplante Sky-Bar, die als zweigeschossiger Gastronomie-Pavillon in 18 Meter Höhe auf dem verbliebenen Silo entstehen soll, werde derzeit noch ein Betreiber gesucht.

Zur Galerie Auf der Mühlenquartier-Baustelle am Ise-Ufer ist ein Mammut-Bohrer im Einsatz. Das Spezialgerät ist für Pfahlgründungsarbeiten notwendig. Wohn- und Office-Gebäude sollen bis zum Frühjahr 2021 stehen und bezugsfertig sein.

Gewerbliche Nutzung

„Das daneben befindliche Gebäude der historischen Cardenap-Mühle ist ausschließlich für gewerbliche Nutzung vorgesehen“, so der Unternehmer. Bis zum Frühjahr 2021 soll auch das sOffice-Quartier an der Adenauer-Straße stehen. „Auch dort werden Medizin-Dienstleister einziehen – alle Flächen in diesem Gebäude sind reserviert“, so Reuß. Fundament-Arbeiten für das Office-Quartier sind inzwischen ebenfalls angelaufen.

Die Gesamtanlage – für die Architektur zeichnet Holger Hörmann aus Gifhorn verantwortlich – soll über ein Nahwärmenetz versorgt werden. „Eine Pellet-Anlage, die in einem separaten Heizgebäude untergebracht werden soll, ist vorgesehen“, erläutert Reuß.

9,5 Millionen Euro Kosten

Nicht verändert hat sich der Kostenrahmen. „Es bleibt bei einer Investitionssumme von rund 9,5 Millionen Euro“, sagt Dirk Reuß, der das Mühlenquartier-Projekt gemeinsam mit seinem Geschäftspartner David Reitz angeht.

Von Uwe Stadtlich