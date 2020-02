Bunt statt Braun gedenkt der Opfer von Hanau

Gifhorn

Hanau steht nach der Bluttat vom späten Mittwochabend unter Schock. Im In- und Ausland herrschte über das feige Attentat Entsetzen. Spontan hatte Gifhorns Aktionsbündnis Bunt statt Braun auf das schreckliche Ereignis reagiert. In den Abendstunden gab es eine Mahnwache mitten in der Fußgängerzone.

Rechte Videos des mutmaßlichen Attentäters

Elf Tote – darunter auch der mutmaßliche Attentäter, der zuvor wirre rechte Videos ins Netz gestellt hatte – und mehrere Verletzte: Jörg Prilop von Bunt statt Braun hatte darum schon am Donnerstagvormittag per Rundmail und Facebook zu der Mahnwache und dem stillen Gedenken aufgerufen.

Kerzen und Rosen zum Gedenken

Unweit des Ceka-Brunnens brannten mehrere Kerzen, auf den Pflastersteinen lagen weiße Rosen. „Es geht uns um die Toten, die Verletzten und deren Angehörige“, zeigt sich Prilop betroffen über den Anschlag von Hanau. „Diese Aktion ist aber auch ein entschiedener Protest gegen Hass und Gewalt von Rechts“, so Prilop.

Erinnerung an andere Fälle

Im Juni habe ein Rechtsextremist den Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke erschossen, im Oktober habe ein rechter Attentäter versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen, und zwei Menschen getötet – und nun die Bluttat in Hanau: „ Lübcke war kein Einzelfall“, verweist Prilop darauf, dass durch rechte Gewalt seit 1990 rund 200 Menschen ihr Leben verloren hätten. Schuld daran seien „Faschisten und Verschwörungstheoretiker“.

Forderung in Richtung Staat

Bunt statt Braun werde sein Engagement für ein vielfältiges und gewaltfreies Zusammenleben verstärken, kündigt Jörg Prilop an. Der Staat müsse endlich reagieren – privater Waffenbesitz müsse verboten werden, fordert Prilop weiterhin.

Die nächste Aktion

Die nächste Aktion von Bunt statt Braun findet bereits am 6. März, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus statt. Dann wird das Aktionsbündnis einen Film über den Sinto-Boxer Johann Trollmann gezeigt. Der Gifhorner wurde von den Nazis 1944 getötet.

Von Uwe Stadtlich