Gifhorn

Trotz erschwerter Bedingungen hatte der Kulturverein Gifhorn sich entschlossen, seine Veranstaltungsreihe im Rahmen der Möglichkeiten fortzusetzen. Und das war gut so, denn Mademoiselle Julie und ihr Wunderhorn Quartett entführten die Zuschauer am Samstagabend im Gifhorner Rittersaal in die turbulente Welt der Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts. „Schöne Welt, du gingst in Fransen“, lautete der Titel des Programms.

Vier Musiker mit Sopran-, Tenor- und Bariton-Saxophonen und Jutta Seifert als Schauspielern Mademoiselle Julie boten einen amüsanten Einblick in das „Variété zum Goldenen Kaktus“, wo gefeiert, getanzt und reichlich Champagner getrunken wurde.

Musik von Kurt Weill, George Gershwin und den Comedian Harmonists

Mit Anekdoten und kleinen Geschichten, begleitet von der Musik von Kurt Weill, George Gershwin, den Comedian Harmonists und vielen anderen, ließ Jutta Seifert eine Zeit wiederauferstehen, die einerseits geprägt war von überschäumender Lebenslust in einer glitzernden Scheinwelt und andererseits dem drohenden Absturz, der im Schwarzen Freitag gipfelte.

In ihren Geschichten zeichnet Seifert das Bild einer selbstbewussten Frau, die einerseits vom männlichen Getue kaum beeindruckt ist, aber gleichzeitig alles dafür tut, den äußeren Schein zu wahren. „Wenn das Herz dir auch bricht, zeig ein lachendes Gesicht!“ Die Veränderungen werfen ihre Schatten voraus, die wirtschaftliche Situation auch für die Tingeltruppe wird immer schlechter. So erzählt Julie von ihren Strickpullovern, die sie auf Reisen fertigt, um sie verkaufen zu können. Das Leichtlebige, durch die Welt Flatternde und ohne Sorgen nur auf das Amüsement Bedachte wird zunehmend zynischer, melancholischer: „Ich liebe nur den Sieger!“ Und doch gibt es bald keine Sieger mehr, wenn deutlich wird, wie wenig der Schein mit der Realität gemein hat.

Die Stimmung dieses Weges wurde sehr eindrucksvoll umrahmt von der Musik, die Zeit und Stimmung wunderbar einfing und den begeisterten Zuschauern ein sehr besonderes und anschauliches Bild dieser Zeit lieferte.

Von Stephanie Dorer