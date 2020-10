Gifhorn

Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, der Verein in einem individuellen Sammelalbum verewigt: Was sonst nur für die großen Stars gilt, wird für die Mitglieder des MTV Gifhorn ab sofort Realität. Im Edeka-Markt Wede in der Konrad-Adenauer-Straße ist der Verkauf der vereinseigenen Alben gestartet. Damit das Tauschgeschäft nie ins Stocken gerät, wurde eigens für den Verein eine Online-Tauschbörse auf Facebook eingerichtet.

Für Spieler, Mitglieder und Fans eine besondere Erinnerung

„In Zusammenarbeit mit der Firma Stickerstars und dem Edeka-Markt Dirk Wede haben wir uns ein ganz besonderes Highlight für diese Saison einfallen lassen – Sammelsticker von unseren Fußballern zum Tauschen und Kleben im individuellen Sammelalbum. Für alle unsere Spieler, Mitglieder und Fans ist das Album eine ganz besondere Erinnerung“, schreibt der Verein im Vorwort des Sticker-Albums.

Teil des Erlöses landet in der Vereinskasse

328 verschiedene Sticker der Jugend- und Herrenmannschaften sowie von weiteren Mitgliedern sind ab sofort für zehn Wochen in recycelbaren Sticker-Tütchen zu ergattern. Ebenso gibt’s die individuell kreierten Sammelhefte im Vereinslook, und zwar ebenfalls exklusiv bei Edeka Wede. 2 Euro pro verkauftem Album landen direkt in der Vereinskasse. Das außergewöhnliche Projekt wurde mit Stickerstars auf die Beine gestellt. Das Berliner Unternehmen verfolgt die Vision, Mitglieder in ihren Gemeinschaften zu verbinden.

