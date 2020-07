Gifhorn

Im Amt ist sie schon seit vier Monaten. Aber die feierliche Ordination von Lucie Meißner zur neuen Pastorin der Friedenskirche am Brandweg konnte erst am Sonntag stattfinden. Kein ganz einfacher Start für die junge Seelsorgerin. „Ich habe die Gemeindemitglieder bislang vor allem einzeln kennen gelernt“, berichtet die 26-Jährige. Um so größer war die Freude, jetzt endlich im Gottesdienst vor der ganzen Gemeinde ihr Versprechen abgeben zu können.

Gemeindeleiterin Antje Hermann stellte fest, was für ein Glücksgriff die Gemeinde mit Lucie Meißner getan hat: „Viele Gemeinden suchen lange nach jungen Pastoren. Wir haben beim Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden nachgefragt und dann gleich die Bewerbung von Lucie Meißner bekommen.“ Am 1. Advent stellte sich die Theologin in Gifhorn vor, die Gemeindeleitung fand, dass das passte, und stellte sie zum 1. März ein. Und dann brachte Corona alles durcheinander. „Es war ein ganz anderer Start als gedacht“, berichtet Lucie Meißner in einem Interview auf der Homepage der Friedenskirche. Die für den 15. März geplante Ordination musste kurzfristig abgesagt werden, und statt die gesamte Gemeinde bei Gottesdiensten und Veranstaltungen kennen zu lernen, gab es höchstens die Chance, einzelne Mitglieder kennen zu lernen. „Ich habe mit ganz vielen Leuten telefoniert.“ Das sei schon eine Herausforderung gewesen, war aber auch eine Möglichkeit, einzelne Menschen intensiver kennen zu lernen.

Gemeindeleben online

Und sie stürzte sich in die Online-Arbeit, denn das Gemeindeleben hörte nicht auf, sondern wandelte nur die Form: Morgens um 8 Uhr ein Lied des Tages, mittags um 12 Uhr ein Gebet, unter anderem jeden Tag für ein anderes Land der Welt, um 18 Uhr eine YouTube-Andacht, jeden Sonntag ein Online-Gottesdienst. Auch einen Online-Kreuzweg hat Lucie Meißner entwickelt. Aber nun gibt es wieder Präsenz-Gottesdienste – wenn das Wetter irgend mitspielt, auf der Wiese hinter der Kirche. „Bislang mussten wir nur an einem Sonntag in die Kirche, sonst war das Wetter immer gut“, freute sich Antje Hermann.

Lucie Meißner ist in Elmshorn aufgewachsen, einer Stadt ähnlicher Größe wie Gifhorn nördlich von Hamburg. Nach einem Jahr in Irland hat sie sich entschieden, in Elstal Theologie zu studieren – der theologischen Hochschule des Bunds Evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Wustermark bei Berlin. Und freut sich, nun in Gifhorn gelandet zu sein. Wegen der Gemeinde, aber auch wegen der Stadt: „Ich mag Gifhorn. Hier kann man viel Fahrrad fahren, es gibt viel Natur.“ Eine Wohnung hat sie ganz in der Nähe der Friedenskirche gefunden.

Gäste bei der Ordination

Zur Ordination waren außer ihrer Schwester und den Eltern einige Freunde gekommen, und die Predigt in diesem besonderen Gottesdienst hielt Dr. Andrea Klimt, Dozentin der Hochschule in Elstal. „Groß feiern mit der ganzen Gemeinde können wir heute leider noch nicht“, bedauerte Antje Hermann, „aber Lucie kann wenigstens mit ihrer Familie und den Freunden noch gemeinsam essen.“

Von Christina Rudert