Gifhorn

Auch 2020 kommt das Philharmonic Volkswagen Orchestra nach Gifhorn, um mit einem Konzert die Lions-Projekte zu unterstützen. Wegen Corona findet der zehnte Auftritt der Musikerinnen und Musiker um Dirigent Hans Ulrich Kolf jedoch nicht in der Stadthalle statt. Auftrittsort ist am Sonntag, 6. September, stattdessen der Schlosshof.

„Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, denn durch Corona können wir viele unserer Projekte nicht auf den Weg bringen“, so Alexander Michel vom Lions-Förderverein. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden Dietmar Korzewka stellte er das Konzept für das Benefizkonzert vor. Es soll Einnahmen in die Lions-Kasse spülen, damit auch weiterhin Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche im ganzen Landkreis unterstützt werden können – unter anderem die AZ-Aktion Helfen vor Ort.

Es gelten strenge Corona-Spielregeln

Kein Golf-Turnier für den guten Zweck und vermutlich auch kein Lions-Glühweinstand auf dem Adventsmarkt im Schloss-Innenhof: Für Michel und Korzewka stand fest, dass es trotzdem eine kulturelle Lions-Veranstaltung in 2020 geben muss – allerdings unter strengen Corona-Spielregeln.

Ursprünglich war der Auftritt des Philharmonic Volkswagen Orchestra am 6. September für den Theatersaal der Stadthalle geplant gewesen. „Die für die Stadthalle geltenden Corona-Vorgaben haben uns dann jedoch zum Umdenken bewegt“, sagt Korzewka. Nur wenig Zuschauerinnen und Zuschauer wären dort bei dem Konzert möglich gewesen. „Aufwand und Einnahmen hätten in keinem Verhältnis gestanden“, so Korzewka.

Engagierte Organisatoren: Alexander Michel (l.) und Dietmar Korzewka planen das Open-Air-Benefiz des Fördervereins der Gifhorner Lions. Quelle: Lea Rebuschat

Darum jetzt am 6. September in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr das Benefizkonzert im Schlosshof: Der Fördervereinsvorstand der Lions ist froh, dass Landrat Dr. Andreas Ebel grünes Licht für die Veranstaltung gegeben hat – allerdings nur in Verbindung mit einem umfangreichen Hygienekonzept.

Maskenpflicht gilt bis zu den Sitzplätzen

Maskenpflicht für die 270 Besucherinnen und Besucher bis an den Sitzplatz (234 Doppelplätze, 36 Einzelplätze), keine Pausen, keine Bewirtung und keine Abendkasse: So will der Vorstand des Fördervereins dazu beitragen, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Ein Toilettenwagen – dort wird eine Reinigungskraft ständig desinfizieren – steht bei der 90-minütigen Veranstaltung jedoch bereit. „Die Karten gibt es in der AZ-Konzertkasse – auf der Rückseite müssen die Kontaktdaten eingetragen werden“, erläutert Michel. Um die Kosten decken zu können, sei der Kartenpreis von 15 auf 20 Euro angehoben worden. Startschuss für den Vorverkauf ist am Montag, 17. August.

Ein kulturelles Angebot für Gifhorns Musikliebhaber

Ein kulturelles Angebot für die Musikliebhaber in Gifhorn auch in Corona-Zeiten bieten und Geld für Lions-Projekte beschaffen: Michel und Korzewka sind überzeugt davon, dass es am 6. September gelingt. Unter dem Motto „Erkennen Sie die Melodie!“ wird das Orchester musikalische Höhepunkt aus Oper, Operette und Film servieren. Auch wenn es regnen sollte, wird das Schlosshof-Konzert stattfinden. Die Bühne ist überdacht, für die Besucherinnen und Besucher gibt’s dann Regenumhänge.

Der Lions-Förderverein hat bereits festgelegt, welche Institutionen von den Einnahmen des 10. Benefizkonzertes profitieren werden: Die Einnahmen werden unter dem Gifhorner Kinderschutzbund, der AZ-Aktion Helfen vor Ort und internationalen Jugendprojekten aufgeteilt.

Von Uwe Stadtlich