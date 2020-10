Gifhorn

2018 machten sich eine einige Gifhorner auf und schlossen sich der bundesweiten tätigen Aktion Foodsharing an. Ihr Anliegen: Unverbrauchte Lebensmittel vor dem bloßen Wegwerfen retten und sie stattdessen verwerten. Inzwischen hat die Gruppe viele Anhänger gewonnen, 202 sind es aktuell im Landkreis Gifhorn. Sie alle helfen nun auch dem Tagestreff Moin Moin und bringen regelmäßig Pakete mit solchen Produkten, die ansonsten in den Müll gewandert wären. Imke Schamscha aus Dalldorf und Olga Becker aus Gifhorn sind zwei jener so genannten Safer. Sprich: Sie holen regelmäßig bei Supermärkten oder Bäckereien unverkaufte Waren ab. „Es tut einem in der Seele weh, wenn Sachen im Müll landen“, begründet Imke Schamscha ihr Engagement.

Jetzt kann Moin Moin das Essen kostenlos ausgeben

Mit den abgebenden Betrieben seien feste Abholzeiten vereinbart. Was sich dann in Paketen befindet, ist saisonal unterschiedlich. Solch eine Lebensmittel-Wundertüte bekommt seit Neustem auch der Gifhorner Tagestreff geliefert. Die Foodsaver haben Zugang zum Kühlschrank der Einrichtung und deponieren ihre gesammelten Schätze. Zitronen, Salat, Brot, Äpfel, Blumenkohl – was ihn erwartet, wenn er dann mit seiner Arbeit beginnt, stellt Koch Marcel Opitz immer wieder aufs Neue vor eine Herausforderung, die ihn freut. „Irgendwas kann ich damit immer anfangen“, sagt er. Schon länger hat Moin Moin den Draht zur Gifhorner Tafel, kann dort viele Lebensmittel abholen. Dass nun sogar noch mehr dazukommt, freut Sozialarbeiter Uwe Bilau sichtlich.

Wunsch: Über Corona hinaus soll das Essen kostenlos sein

Vor zwei Jahren war die Zusammenarbeit mit den Foodsharern schon einmal gescheitert – an einer Auflage der Aktion. Kein gerettetes Lebensmittel darf nämlich danach verkauft werden. Da im Tagestreff aber gegen kleines Geld gekocht wurde, verbot sich diese Kooperation. Das Blatt hat sich nun gewendet, auch wegen Corona. Denn Moin Moin hat sich entschieden, generell die Mahlzeiten kostenlos auszugeben. Nun passt es also auch mit der Haltung der ehrenamtlichen Lebensmittelretter. „Ich hoffe sogar, dass wir diese Regelung über Corona hinaus beibehalten können“, wünscht sich Bilau.

Stolz hören die beiden Lebensmittelretterinnen Bilau zu. Imke Schamscha weiß, dass Moin Moin als Annahmestelle der geretteten Lebensmittel eine dankbare Station ist. Fünf bis sechs Stunden pro Woche investiere sie an Zeit, Märkte nach vorheriger Absprache anzufahren und dort aussortierte Produkte abzuholen und dann an Weiterverwerter abzugeben. Aus ihrer Info-Mappe übers Foodsharing holt sie einen Zettel. Darauf steht die bislang gerettete Menge an Lebensmitteln der Gifhorner Gruppe. „Es sind 37 886 Kilo aus 2185 Rettungsaktionen – das wir bei uns alles genau im Internet getrackt und registriert.“

Ohne Essen ist der Tagestreff unattraktiv in Corona-Zeiten

Bilau freut sich über so viel Engagement. Der Betrieb im Tagestreff ist zwar wegen Corona extrem eingeschränkt. Aber ein Moin Moin ohne Essen – „das ist einfach zu unattraktiv für unsere Gäste“. Wie gut, dass es da neben anderen Sponsoren nun auch die regelmäßigen Überraschungspakete von Foodsharing im Kühlschrank gibt.

