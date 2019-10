Gifhorn

Kammermusik an einem ungewöhnlichen Ort präsentiert der Kulturverein Gifhorn am Sonntag, 9. November, in der Gifhorner Boxmühle. Ab 20 Uhr tritt dort TrioConBrio auf. Der Vorverkauf hat begonnen.

Das TrioConBrio

TrioConBrio, ein mit Flöte, Bratsche und Gitarre außergewöhnlich besetztes Trio, wurde 1990 von de...