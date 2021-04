Gifhorn

Impfen, was das Zeug hält: Darum hat das Land erstmals zum langen Impfwochenende aufgerufen. In Gifhorns Impfzentrum in der Stadthalle gab’s am Sonntag mehr als 800 Mal den begehrten Pieks gegen Corona. Die Resonanz war gut. Schon am frühen Morgen ging’s los. Ein großes Team von Helferinnen und Helfern war mehr als acht Stunden im Einsatz.

Bei der Aktion sollten vor allem Bürgerinnen und Bürger, die älter als 70 Jahre sind, noch keinen konkreten Impftermin haben und auf der Warteliste stehen, mit dem AstraZeneca-Vakzin gegen das Virus geimpft werden. „Samstags impfen wir sowieso regulär – der Sonntag war für uns allerdings eine Premiere“, berichtet Alexander Hagenbach, Leiter des Gifhorner Impfzentrums.

823 Termine in Gifhorns Impfzentrum vergeben

Über die Hotline oder das Online-Portal des Landes wurden die ausgewählten Gifhornerinnen und Gifhorner zuvor angeschrieben und zur Teilnahme aufgerufen. „823 Termine sind vergeben worden – die Beteiligung war von Anfang an gut“, ist Hagenbach zufrieden. „Wir sind mit acht Medizinerinnen und Mediziner und einem 27-köpfigen Helferteam im Schichtbetrieb vor Ort“, berichtet Dr. Klaus-Achim Ehlers, der am Sonntag als Leitender Impfarzt im Einsatz war.

„Die Aktion ist keine Wunschkonzert“

Verimpft worden sei fast ausschließlich AstraZeneca, so Ehlers. Den Pieks – es fanden nur Erstimpfungen statt – habe es auch für den einen oder anderen 60-Jährigen mit entsprechender medizinischer Indikation gegeben. „Auch einige Pflegekräfte waren dabei“, ergänzt Hagenbach. Ehlers ist aufgefallen, dass die Skepsis gegenüber AstraZeneca abgenommen habe. „Das ist auch gut so, denn die ganze Aktion ist kein Wunschkonzert.“ Nur in medizinisch begründbaren Ausnahmefällen sei Moderna gespritzt worden.

Ehlers, der auch Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung im Landkreis Gifhorn ist, ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die vom Land vergebenen Termine im Stadthallen-Impfzentrum wahrzunehmen. „Es kann nicht sein, dass diese Termine einfach ignoriert werden und verfallen, weil man sich lieber vom Hausarzt impfen lassen möchte – dazu gibt’s aktuell in die Praxen auch nicht genügend Impfdosen“, weiß der Mediziner.

Termine in Gifhorns Stadthalle wahrnehmen

Hagenbach bittet ebenfalls eindringlich darum, zu den Impfterminen in die Stadthalle zu kommen. „Am letzten Montag sind über 100 Menschen zu ihrer vereinbarten Impfung einfach nicht erschienen – es hat in den meisten Fällen nicht einmal Absagen gegeben“, berichtet der Leiter des Gifhorner Impfzentrums. „Das ist unfair anderen gegenüber, die dringend auf ihre Impfung warten“, bittet Alexander Hagenbach darum, die Termine zumindest über das inzwischen eingerichtete Online-Portal des Landes rechtzeitig abzusagen.

Zukünftig jeden Sonntag impfen? – Da winken Ehlers und Hagenbach ab. Erstens würden die Dosen im Impfzentrum derzeit nur von Montag bis Samstag reichen, zweitens sei momentan nicht genügend Personal für Sondereinsätze dieser Art vorhanden.