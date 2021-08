Digitalisierung, ÖPNV, Tourismusförderung, Demografie und bezahlbarer Wohnraum, Integration und Rekommunalisierung des Helios Klinikums: Viele Fragen hatten die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Gifhorn an die sechs Kandidaten, die am 12. September zur Wahl antreten, um Landrat zu werden. So lief die Podiumsdiskussion in der Gifhorner Kreisvolkshochschule.