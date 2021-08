Gifhorn

Das wird so was ähnliches wie das Kanzler-Duell – oder in diesem Jahr mit drei Kandidaten das Kanzler-Triell: Die Kreisvolkshochschule Gifhorn lädt alle sechs Bewerber um den Posten des Landrats zur Podiumsdiskussion ein. Am Donnerstag, 19. August, von 18.30 bis 20 Uhr stellen sich Dr. Andreas Ebel (CDU), Tobias Heilmann (SPD), Dr. Arne Duncker (Grüne), Robert Preuß (AfD), Dr. Detlef Eigner (parteilos) und eventuell auch Metin Ucar (parteilos) den Fragen des Publikums, das teilweise live, teilweise per Zoom zugeschaltet ist.

Ziel der Podiumsdiskussion ist es, die Position der Bewerber zu verschiedenen Themen wie Digitalisierung, Mobilität, Bildung und Integration, Wohnen und Wirtschaft, Umwelt und Ehrenamt zu erfragen und so die Ideen, Ziele und Konzepte der sechs Männer miteinander vergleichen zu können. Bürgerinnen und Bürger sollen aber auch die Möglichkeit bekommen, die Fragen zu stellen, die ihnen auf den Nägeln zu brennen.

Das Publikum kann die Landrats-Kandidaten mit Fragen löchern

Das ist so gedacht, dass Fragen im Vorfeld per Mail an podium@kvhs-gifhorn.de geschickt werden, die dann an dem Abend aufgegriffen werden. Mehrere Fragerunden sind geplant, auch spontane Fragen des Publikums, das vor Ort bei der Hybrid-Veranstaltung dabei ist, sind möglich. Außerdem bekommen die Kandidaten die Möglichkeit, sich und ihre Motivation persönlich vorzustellen.

Mit dieser Podiumsdiskussion will die Kreisvolkshochschule den Wählerinnen und Wählern im Landkreis eine neutrale Gelegenheit bieten, die sechs Männer als Menschen und Politiker besser kennen zu lernen. Das Ziel ist erreicht, wenn den Wählerinnen und Wählern nach diesem Abend die Entscheidung leichter fällt, wen sie am 12. September wählen, weil er aus ihrer Sicht den Landkreis in den nächsten fünf Jahren am besten führt.

Ein paar Plätze für Bürgerinnen und Bürger gibt es in der KVHS

Wer als Zuhörer und Fragender an der Podiumsdiskussion am Donnerstag, 19. August, teilnehmen möchte, muss sich ebenfalls per Mail an die Adresse podium@kvhs-gifhorn.de anmelden. Dann bekommt er rechtzeitig vor der Veranstaltung den Einladungslink für die Zoom-Konferenz gemailt. Es ist aber auch möglich, sich per Mail um einen der raren Plätze im Foyer der Kreisvolkshochschule zu bewerben.

Das funktioniert nach dem Windhundprinzip: Wer als erster kommt, mahlt zuerst – sobald die Plätze alle besetzt sind, bekommen diejenigen, die sich erst später anmelden, nur noch einen Link für die Teilnahme per Zoom. Man kann sich aber auch von vorneherein gezielt für die Zoom-Konferenz anmelden. Anmeldungen für den Abend sind noch möglich bis einschließlich Mittwoch, 18. August.

Von der AZ-Redaktion