Gifhorn

Wer ist Dr. Detlef Eichner? Der Parteilose kandidiert um den Posten des Landrats – die AZ stellt den Rektor der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gifhorn vor, sowohl was seine Person als auch was sein politisches Programm angeht.

Wann und wo sind Sie geboren?

Am 28.09.1965 in Gifhorn

Familienstand?

In zweiter Ehe verheiratet; wir haben je zwei Kinder aus den ersten Ehen

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Seit den 1990er Jahren

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Ich kandidiere, weil ich verändern und gestalten möchte, statt nur zu motzen

Welche Hobbys haben Sie?

Lesen, Musik hören, Sport treiben (Kraftsport, Inlinern)

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

„Die Theologie des Wildschweins“

Worüber können Sie lachen?

Ich lache immer noch herzhaft über Monty Python’s (M.Ps Flying Circus, Das Leben des Brian, Ritter der Kokosnuss usw.)

Was macht Sie traurig?

Fehlende Wertschätzung und Ungerechtigkeit

Was wollen Sie tun, damit auch Verdiener mit niedrigen und mittleren Einkommen sich das Wohnen im Landkreis noch leisten können?

Dr. Detlef Eichner Quelle: privat

Als zukünftiger Landrat möchte ich mich für die Einführung einer kreisweiten Wohnungsbaugenossenschaft einsetzen. So könnte es gelingen, guten und bezahlbaren Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger im gesamten Landkreis anzubieten. Gleichzeitig bietet eine kreisweite Wohnungsbaugenossenschaft die Chance, durch gezielte Planung Wohnquartiere für alle Generationen und deren Bedürfnisse zu errichten.

Wie gehen Sie das Thema Digitalisierung an?

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass alle Schulen im Landkreis nicht nur digital gleich gut ausgestattet sind. Dazu sollte der Landkreis zwischen finanzkräftigen und weniger finanzstarken Schulträgern ausgleichen. Es sollte und darf nicht der Wohnort der Eltern darüber entscheiden, ob ein Kind eine besser oder digital schlechter ausgestattete Schule besucht.

Die Infrastruktur muss für den demografischen Wandel fit gemacht werden. Wo setzen Sie da Ihren Schwerpunkt?

In unserem Flächenlandkreis wird das Auto immer eine Rolle spielen. Gleichwohl werden wir gar nicht anders können, als andere Verkehre gleichrangig zu behandeln. Eine sehr wichtige Rolle spielt in meinem Verständnis dabei der ÖPNV. Hier möchte ich sowohl das Angebot als auch die Attraktivität deutlich steigern. Das bezieht sich sowohl auf den Alltagsverkehr für alle Bürgerinnen und Bürger im gesamten Landkreis als auch auf die Schülerbeförderung.

Sanfter Tourismus entwickelt sich gerade als Wirtschaftszweig. Wie fördern Sie den?

Unsere Flüsse Aller, Ise und Oker bieten viele beeindruckende Perspektiven und Naturerlebnisse. Das sollten wir für touristische Angebote viel mehr nutzen und Wasserwanderungen stärker in den Blick nehmen. Deshalb sollten wir die stark verkrauteten Abschnitte unserer Flüsse in einen befahrbaren Zustand versetzen. Und dann bräuchten wir eigentlich nur noch zusätzliche geeignete Ein- und Ausstiegsstellen. Wenn wir diese klug anlegen, könnten wir gleichzeitig unsere Gastronomie einbinden.

Bitte nennen Sie uns die drei Themen, die Sie im Fall der Wahl innerhalb der ersten 100 Tage anpacken.

1. Schreiben der Kreisverwaltung in leicht verständlicher Sprache

2. Vorbereitung der kreisweiten Wohnungsbaugenossenschaft

3. Ernst gemeinte und moderne Beteiligungsformate für Jugendliche schaffen

Von der AZ-Redaktion