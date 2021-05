Landkreis Gifhorn

Anlässlich des „Tages der Kinderbetreuung“ lobt Landrat Dr. Andreas Ebel die Leistungen der Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas und der freiberuflich tätigen Kindertagespflegepersonen: „In den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie hat sich herausgestellt, dass die Betreuung der Jüngsten in unserer Gesellschaft eine im wahrsten Sinne des Wortes systemrelevante Aufgabe ist.“ Eine Anerkennung der Leistungen, auch in finanzieller Hinsicht, müsse mehr Resonanz finden.

„Uns ist bewusst, wie wichtig diese Berufe sind. Dafür möchten wir unsere Wertschätzung in Form von Stipendien ausdrücken“, meint Kreisrat Rolf Amelsberg und Karin Single, Fachbereichsleitung beim DRK-Kreisverbands erklärt: „Mir kommt es darauf an, dass eine fundierte und qualifizierte Ausbildung wertgeschätzt wird und dass die beruflichen Tätigkeiten in der wichtigen Aufgabe der Kindererziehung angemessen entlohnt werden.“

Tätigkeit muss von Gesellschaft anerkannt werden

Der Landkreis Gifhorn mache sich für die Erzieherinnen und Erzieher sowie Tagespflegepersonen stark, so Landrat Dr. Andreas Ebel: „Die wichtige Tätigkeit gut ausgebildeter Fachkräfte in den Kindertagesstätten und der Tageseltern muss von der ganzen Gesellschaft anerkannt werden. Die Erzieherinnen und Erzieher prägen den Lebenslauf unserer Kinder.“

Die Erkenntnisse aus den Zeiten der Corona-Pandemie sollten weiter verfolgt werden. Besonders während des Lockdowns hätten sich die Aufgaben durch Home-Office und Home-Schooling verschoben. Viele Eltern würden ganztägig zu Erziehern und Lehrern. Dabei sei einmal mehr deutlich geworden, „welch anspruchsvolle Aufgaben mit einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung verbunden sind. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn es um die Ausbildung dieser Fachkräfte geht“, meint Ebel.

Den Landkreis Gifhorn sieht er „in jeder Hinsicht gut aufgestellt. Eine hohe Familienfreundlichkeit bescheinigen uns mehrere wissenschaftliche Untersuchungen unabhängiger Gutachter“. Ein Beleg für die Anstrengungen der hiesigen Kommunen sei „der hervorragende zweite Platz“, den der Landkreis Ende letzten Jahres bei einem bundesweiten Vergleich des Instituts der Deutschen Wirtschaft über den Ausbau der Kinderbetreuung belegt hat.

Von der AZ-Redaktion