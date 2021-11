Gifhorn

Immer mehr Menschen verlassen ihre Heimat, um Krieg, Krisen und Hungersnöten zu entgehen. Diese erschreckende Entwicklung wirkt sich inzwischen auch auf den Landkreis Gifhorn aus. Die Zahl der Schutzsuchenden ist gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen – gleichzeitig auch die Kosten für Unterbringung und Betreuung. Das belegen aktuelle Daten der Kreisverwaltung.

„Der Landkreis Gifhorn hatte in den vergangenen Jahren im Rahmen der Quotenverteilung durchschnittlich 360 Personen pro Jahr aufzunehmen und unterzubringen“, führt Stephanie Manske vom Landratsbüro aus. Dabei ist es jedoch nicht geblieben: „Für den Zeitraum von August 2021 bis August 2022 wurde die Aufnahmequote auf 527 Personen erhöht“, beantwortet Manske eine AZ-Anfrage. Mehr Flüchtlinge, mehr Ausgaben: Durch die gestiegene Aufnahmequote gebe es für den Landkreis auch eine deutliche Steigerung bei den Kosten für den Lebensunterhalt, die Unterbringung und Betreuung der geflüchteten Menschen.

Noch reichen die Unterkünfte

„Weiterhin führt die erhöhte Zuweisung zu einer höheren Auslastung und Belegung in den Unterkünften“, so Manske. Problematisch ist die Lage aus Sicht der Kreisverwaltung jedoch noch nicht. „Aktuell sind noch Kapazitäten für die Unterbringung vorhanden, da auch regelmäßig Personen aus den Unterkünften angemieteten Wohnraum beziehen“, erläutert die Sprecherin des Landratbüros.

Höhere Quote: Der Landkreis Gifhorn nimmt schon jetzt mehr Flüchtlinge als in Vorjahren auf. Durch die Belarus-Migrationspolitik könnte sich die Lage weiter verschärfen. Quelle: Daniel Bockwoldt/Archiv

Durch die Flüchtlinge sei für den Landkreis Gifhorn allein im Jahr 2020 ein Gesamtaufwand von mehr als 11,5 Millionen Euro entstanden. Auf den Bereich Betreuung und Unterbringung seien hierbei 2020 mehr als 2,8 Millionen Euro entfallen. 2019 Betrug der Aufwand hierfür sogar mehr als 3,8 Millionen Euro. Die aktuellen Ausgaben für das Jahr 2021 belaufen sich laut Manske auf 3,75 Millionen Euro. Für das Haushaltsjahr 2022 seien – unter Berücksichtigung der gestiegenen Zuweisungsquote – mehr als 6,17 Millionen Euro für die Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge veranschlagt worden.

Die Zahlen im Detail

Die Flüchtlingszahlen im Detail: Mit Stand vom 31. August 2021 lebten 724 Personen mit einer Aufenthaltsgestattung (im laufenden Asylverfahren) und 546 Personen mit einer Duldung (Asylverfahren negativ abgeschlossen) im Landkreis. „1428 Personen waren im Besitz einer befristeten Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen, 252 Personen im Besitz einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis aus humanitären Gründen“, weiß Stephanie Manske.

Mehr Flüchtlinge, höher Kosten für den Kreis: Noch gibt es keine Probleme bei der Unterbringung der Asylbewerber, die von Heimen oft auch in angemietete Wohnungen umziehen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Keine Zahlen nennt der Kreis für anstehende und bereits erfolgte Abschiebungen. Nur so viel: „Bei der Vorbereitung und Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen“ würden grundsätzlich aktuelle Entwicklungen in den Herkunftsländern berücksichtigt, versichert Manske. So könne es immer wieder zu einer Verschiebung von Maßnahmen kommen. „Die Gründe, aus denen eine Maßnahme verschoben werden musste, werden nicht gesondert statistisch erfasst. Die Benennung einer konkreten Zahl ist daher nicht möglich“, so die Sprecherin des Landratbüros.

Der Kreis selbst hat laut Manske keine Möglichkeit der direkten Einflussnahme auf die Flüchtlingszahlen. Die Zuständigkeit für die Bearbeitung von Asylanträgen liege beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Belarus-Migrationspolitik

Ab der kommenden Woche sollen laut Bundesregierung Geflüchtete, die über die sogenannte Belarus-Route nach Deutschland kommen, zentral verteilt werden. Was bedeutet das für den Landkreis? – „In Bezug auf die Belarus-Migrationspolitik ist von Seiten des Landkreises eine Einschätzung und Bewertung derzeit nicht möglich“, heißt es dazu kurz und knapp aus dem Landratsbüro.

Von Uwe Stadtlich