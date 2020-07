Gifhorn

Die Unterschriften sind gesetzt, nun ist es offiziell: Der Landkreis Gifhorn kauft das Hauptgebäude der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg am Gifhorner Schlossplatz für fünf Millionen Euro. Landrat Dr. Andreas Ebel und Dr. Patrick Kuchelmeister, Vorstand der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, unterzeichneten den Kaufvertrag für das Gebäude im Beisein von Notar Dr. Fritz Winzer, dem Ersten Kreisrat Dr. Thomas Walter und Stefan Theiner, Bereichsdirektor Organisation der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

Bereits Mitte Dezember 2019 gab der Gifhorner Kreistag der Kreisverwaltung die nötigen Haushaltsmittel für den Kauf frei. Landrat Dr. Andreas Ebel begründete die Investition: „Ich bin sehr froh, dass wir den Vertrag unterschrieben haben. Mit dem Kauf bot sich uns eine einmalige Gelegenheit. Für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freut mich besonders, dass wir in absehbarer Zeit alle wieder zentral an einen Ort vereinen und gleichzeitig mehr Platz schaffen. Auch für unsere Bürgerinnen und Bürger ist die Entwicklung positiv, weil wir durch die neuen Räume alle Services an einem Ort anbieten können.“ Die Kreisverwaltung übernimmt das Gebäude voraussichtlich zum 1. Januar 2023.

Service bleibt am Schlossplatz

Für die Privatkundinnen und Kunden der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und die Vermögenskunden ändert sich aber auch ab Januar 2023 wenig. Denn Büroräume für Beratungsgespräche sowie die Geldautomaten bleiben erhalten. Ein notwendiger Aspekt für die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, wie Vorstand Dr. Patrick Kuchelmeister betont: „Uns ist es wichtig, dass wir unseren Kundinnen und Kunden nach wie vor einen zuverlässigen Service vor Ort anbieten. Deswegen bleiben wir hier am Gifhorner Schlossplatz präsent.“

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg hat sich zu dem Verkauf des bisherigen Hauptsitzes entschieden, um künftig alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stabes an einem Ort unterbringen zu können. Das Kreditinstitut wird den bereits bestehenden Standort einiger Stabsbereiche in der Nordhoffstraße in Gifhorn um einen Neubau erweitern. „Wir planen eine große Investition in Gifhorn und schaffen mit dem Neubau effizientere Prozesse innerhalb der Sparkasse“, erklärt Dr. Patrick Kuchelmeister.

