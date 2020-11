Gifhorn

Seit Wochen warten empörte Anwohner sowie Politik und Verwaltung darauf, dass es neue Klarheit um den jüngsten Schadstofffund in einem Haus am Schneppelmoor in direkter Nachbarschaft der Merkelschen Grube in Kästorf gibt. Auf eine AZ-Anfrage gibt es nun schon einmal die Auskunft vom Landkreis, dass „laut Landesgesundheitsamt die vorgefundenen Werte in einem Bereich liegen, der nicht als gesundheitsgefährdend eingestuft wird“, teilt Kreisrat Rolf Amelsberg mit. Details will die Verwaltung am Mittwoch im Umweltausschuss bekannt geben.

Weitere Untersuchungen sind empfohlen

Klar ist aber auch, dass von genereller Entwarnung noch gar keine Rede sein kann. Das Landesgesundheitsamt sehe weitere Untersuchungen als notwendig an. „Die nächsten Schritte hierzu werden jetzt eingeleitet.“

1988 begann das Drama um die Altlastdeponie

Nicht das erste Mal, dass das Thema Merkelsche Grube hohe Wellen schlägt. Der Ursprung liegt im Jahr 1988. Der damalige Betreiber der Altlastendeponie hatte sich selbst angezeigt, weil er die Schadstoffe, die überwiegend aus der Autoindustrie stammen, nach rund 30 Jahren nicht mehr sachgerecht im Griff hatte. Es geht unter anderem um Altöl, Müll und Lösungsmittel, die das Grundwasser vergifteten. Halogenierte, chlorierte Kohlenwasserstoffe waren durch die Lösungsmittel frei gesetzt worden.

Die Sanierung dauert schon Jahre

Der Landkreis nahm damals den Kampf zur Beseitigung der Altlasten auf. Inzwischen haben die immer wieder notwendigen Maßnahmen schon zig Millionen Euro gekostet. Das Grundwasser wurde 1990 durch vertikale Dichtwände von der Grube abgegrenzt.

Nutzungsbeschränkung für die Anwohner

1995 hat der Landkreis die Sanierung selber in die Hand genommen. Aus dem Plan, nach einigen Jahren alles im Griff zu haben, ist allerdings nichts geworden. 1998 wurden in einem Haus im Schneppelmoor in der Raumluft Schadstoffe gemessen – Auslöser des aktuellen Wirbels. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Belastung dort so gefährlich ist, dass es Folgen für die Anwohner hat. 2018 jedenfalls wurde in Folge des jüngsten Schadstofffundes eine Nutzungsbeschränkung für das Wochenendhausgebiet verhängt.

Verwaltung kann Recht auf Beprobung erstreiten

Die Fronten sind verhärtet: Den Vorschlag, in den Häusern die Raumluft mit Hilfe eines so genannten Passivsammlers zu analysieren, lehnten die Eigentümer laut Landkreis ab, so dass nur in einem einzigen Haus die Werte gemessen werden konnten. Außer Benzol fanden sich weitere Schadstoffe in der Raumluft. Diese sind nun vom Landesgesundheitsamt als nicht gesundheitsgefährdend eingestuft. Weitere Untersuchen sollen folgen. Inwieweit sich die Verwaltung das Recht auf Beprobung auf den Privatgrundstücken erstreiten wird, ist unklar.

Von Andrea Posselt