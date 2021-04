Gifhorn

Noch im Januar hat es so ausgesehen, als ob das Land Niedersachsen das Gifhorner Behördenhaus rasch an einen neuen Eigentümer verkaufen kann. Inzwischen liegt dieser Plan auf Eis – vermutlich sogar gleich für mehrere Jahre. Grund dafür ist das in dem Gebäude untergebrachte Katasteramt. Es braucht einen anderen Standort – und der wurde bisher nicht gefunden.

Die Verkaufspläne für das sechsgeschossige Gebäude – es befindet sich direkt hinter dem Gifhorner Amtsgericht, wurde in den 60er-Jahren erbaut und verfügt über eine Nutzfläche von mehr als 2400 Quadratmetern – hatte Karsten Pilz, Sprecher des Niedersächsischen Finanzministeriums, Anfang des Jahres auf AZ-Anfrage bestätigt. Das Land wolle sich in erster Linie von der Immobilie trennen, weil nur noch zwei Landesdienststellen Räume im Behördenhaus nutzten. Jetzt bestätigt Pilz, dass daraus in der nächsten Zeit nichts wird.

„Eine kurzfristige Lösung zeichnet sich noch nicht ab“

„Es haben diverse Gespräche vor Ort zur alternativen Unterbringung – vor allem der Katasterverwaltung in Gifhorn – stattgefunden. Eine kurzfristige Lösung zeichnet sich hier allerdings noch nicht ab“, nennt Pilz den Grund dafür, dass die Verkaufsplanungen ins Stocken geraten sind.

„Diverse Gespräche stattgefunden“: Trotzdem gibt’s bisher keinen geeigneten Alternativstandort für das Gifhorner Katasteramt Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

Neben dem Katasteramt ist das Regionale Beratungs- und Unterstützungszentrum Inklusive Schule Gifhorn seit Ende September 2020 ebenfalls in dem Gebäude untergebracht. Es nutzt dort vier Büroräume in der dritten Etage. Sondiert hatte das Land bisher die Anmietung von neuen Räumlichkeiten für die beiden Landesdienststellen in Marktplatznähe – wurde jedoch dabei nicht fündig.

Neuer Plan: Räume in einem Neubau mieten

Nun hat das Finanzministerium eine andere Lösung ins Auge gefasst: Es will die beiden Behörden in einem anderen Objekt unterbringen. Es gehe um „eine möglicherweise passende Anmietung eines noch zu erstellenden Neubaus“, so Pilz. Dieser werde voraussichtlich jedoch nicht vor 2024 bezugsfertig sein, führt der Sprecher des Finanzministeriums aus – nennt aber keinen konkreten Standort für dieses Projekt. „Bevor aber insbesondere das Katasteramt nicht sicher anderweitig untergebracht worden ist, steht auch ein Verkauf des landeseigenen Behördenhauses noch nicht zur Disposition“, macht Karsten Pilz deutlich.

Gifhorns Behördenhaus – früher nutzten dort auch verschiedene Kommissariate der Polizeiinspektion Büroräume – sorgt seit fünf Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Als sich der Landkreis Gifhorn 2017 für die Immobilie interessierte – er hat inzwischen stattdessen für fünf Millionen Euro das Sparkassen-Hauptgebäude am Schlossplatz gekauft –, wurde in einem Verkehrswertgutachten der Restwert des Behördenhauses auf 1,3 Millionen Euro taxiert. Für die Sanierung des Gebäudes kalkulierte der Kreis seinerzeit mit der stattlichen Summe von mindestens 4,4 Millionen Euro.

Thema Nachnutzung und Verkauf

Das Thema Nachnutzung und Verkauf des Behördenhauses schoben übrigens die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Philip Raulfs und Tobias Heilmann im vergangenen Jahr erneut an. Sie wandten sich im Oktober 2020 mit einem Brief direkt an Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) und erkundigten sich nach der Zukunft des landeseigenen Gebäudes am Gifhorner Schlossgarten.

Von Uwe Stadtlich