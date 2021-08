Gifhorn

Die Bilder aus den Katastrophengebieten in NRW und Rheinland-Pfalz haben Nicole Forderung, Chefin des Fitnessstudios Ladiesexpress in Gifhorn, und ihr Team richtig mitgenommen. Dass sie den Flutopfern helfen wollen, war schnell klar. Einfach Sachspenden sammeln und zum Verteilen selber hinfahren war aus mehreren Gründen keine Option.

Für Nicole Forderung macht es aktuell mehr Sinn, Geld zu sammeln. Über private Kontakte sei sichergestellt, dass das Geld auch hundertprozentig vor Ort ankomme, sagt sie.

Auspowern für den guten Zweck

Die Idee: Die Kurstrainerinnen und Organisatorin Sabrina Joswig, Silvia Hilt und Sandra Maschke vom Ladiesexpress stellen einen Fitnesstag in den Dienst der guten Sache. Wer am Sonntag, 22. August, am Sportprogramm in der Brawo-McArena (Sportpark Flutmulde, Winkler Straße) teilnimmt, powert sich für den guten Zweck aus.

Es gibt fünf Fitnesskurse, und die Teilnahme ist gratis. Dafür sind Spenden erbeten. Der komplette Erlös geht dann an den Heimatverein Altena. Dieser hilft Menschen, deren Häuser in dem verwüsteten nordrhein-westfälischen Ort einsturzgefährdet sind.

Trainerinnen ohne Honorar aktiv

Die Trainerinnen sind alle ohne Honorar im Einsatz, und die Hallenzeiten werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Programm des Tages: 13.05 Uhr Les Mills Bodycombat, 14.15 Uhr Les Mills Bodybalance, 15.15 Uhr Zumba (R) Fitness, 16.25 Uhr Bodyworkout, 17.35 Uhr Kangatraining mit Kind.

Die Voranmeldung ist möglich mit Angabe der Kontaktdaten per Nachricht an (0175) 12 61 067 oder per E-Mail an sabrina.j@kangatraining.de. Es kann jeder mitmachen, der Spaß an der Bewegung hat, alle zwischen 18 und 80 Jahren sind willkommen – auch Männer.

Von unserer Redaktion