Gifhorn

Er kann es offenbar einfach nicht lassen: Trotz Hausverbot war ein 56-Jähriger aus Ummern am Donnerstag wieder im Rewe-Markt am Magdeburger Ring in Gifhorn. Das passierte dann: Gegen 16.15 Uhr rief der Marktleiter des Rewe-Markts am Magdeburger Ring die Polizei, da er einen Ladendieb erwischt hatte. Auf dem Parkplatz trafen die Beamten auf den 56-jährigen Marktleiter, einen 23-jährigen Mitarbeiter sowie auf den ebenfalls 56 Jahre alten Ladendieb.

Der Mann steckte einfach Waren ein und wollte den Markt verlassen

Dieser wurde zuvor im Laden beobachtet, wie er Lebensmittel, Alkoholika, Tabakwaren und ein Blutdruckmessgerät in die Jackentaschen steckte und die Waren anschließend nicht bezahlte. Als er nach Verlassen des Marktes von einem Mitarbeiter und dem Marktleiter aufgehalten wurde, beleidigte und bedrohte er letzteren und schlug ihn zudem gegen Arm und Oberkörper.

Anzeige

Eigentlich hätte der Mann gar nicht den Markt betreten dürfen

Gegen den Mann aus Ummern, der schon Hausverbot in dem Laden hatte, wurden Strafverfahren wegen Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Anschließend wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,49 Promille.

Von unserer Redaktion