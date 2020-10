Gifhorn

Barrierefrei Kunst sicht- und erlebbar zu machen, kostenlos und ohne Eintritt – einfach so – beim Flanieren in der Stadt: Das Ziel dieses Projektes, das gestern im Steinweg 78 in Gifhorn aus der Taufe gehoben wurde, stellte jetzt Martin Ohlendorf, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Gifhorn (WiSta) vor. Danach präsentieren ab sofort Künstler ihre Werke in Fenstern von leer stehenden Gebäuden in der Fußgängerzone. Und das können laut Rolf Reineke von der Braunschweiger Agentur Feel the Art Fotos sein, genauso werden aber auch Bilder oder Skulpturen ausgestellt.

Feel the Art macht sich laut Reineke stark für regionale Künstler. Sie erhalten damit Gelegenheit, ihre Kunst einem breiten Publikum zu vorzustellen. Dieses Projekt greift jetzt auch in der Gifhorner Fußgängerzone. Dort stellt der Maler Timo Schnabel auf Vermittlung von Feel the Art ab sofort zwei seiner Bilder aus.

Projekt aus Braunschweig jetzt auch in Gifhorn

Was in Braunschweig schon seit etwa vier Jahren läuft, feiert in Gifhorn Premiere. Über den örtlichen Makler Wolfgang Schicker wurde Ohlendorf auf das leer stehende Haus im Steinweg 78 aufmerksam. „Geplant ist die Renovierung des 314 Quadratmeter großen Hauses für das nächste Jahr“, ist Schicker überzeugt, bis dahin einen Mieter zu finden. Bis es aber so weit ist, werden die Bilder von Timo Schnabel das Fenster schmücken. Der Maler erläutert dazu die Motive, „sie stellen zwei Instagram-Models dar“.

Weitere Künstler aus der Region gefordert

Reineke fordert weitere Künstler aus der Region zum Dabeisein auf. Über Feel the Art erhalten sie Gelegenheit, Bilder, Fotografien, Skulpturen einem breiten Publikum vorzustellen. Interessierte erfahren Näheres unter www.feeltheart.de, per Mail unter Deubima@t-online.de oder unter Tel. (01 52) 54 13 15 80.

Laut Ohlendorf ist es Ziel dieses barrierefreien Projektes, „künftig auch weitere leere Schaufenster mit Kunst zu bestücken“. Der WiSTa-Geschäftsführer ist überzeugt: „Das ist doch gleich ein ganz anderes Gefühl, wenn man durch die Fußgängerzone geht. Und er schmunzelt: „Es sind die kleinen Dinge, die das Leben bunter machen.“

Von Hilke Kottlick