Gifhorn

Gifhorn steht ein turbulenter Samstag bevor. Auf den Schlosswiesen planen die „Montagsspaziergänger“ eine Veranstaltung, um erneut gegen Impfpflicht und Corona-Politik zu protestieren. Ein breites Bündnis aus verschiedenen Gifhorner Institutionen hält mit einer Großkundgebung dagegen. Viele Einzelaktionen sind geplant.

„Wir lassen uns nicht verdrängen und setzen ein sichtbares Zeichen“, sagt Mitveranstalter Martin Wrasmann. Unter dem Motto „Für Solidarität und gegen Hass und Antisemismus“ würden sich unter anderem Parteien, Kirchen, Wohlfahrtsverbände und Vereine daran beteiligen. „Über den inneren Frieden reden, dabei jedoch nicht den äußeren Frieden aus dem Blick verlieren“: Im Beisein der Superintendentin Sylvia Pfannschmidt und weiterer Mitstreiterinnen und Mitstreiter kündigte der Diplom-Theologe an, dass auch der Krieg in der Ukraine eine Rolle spielen werde. Gedenken wolle man auch der Corona-Toten.

Bündnis plant Aktionen in der Fußgängerzone

Von 11 bis 14.30 Uhr plant das Bündnis vom Schillerplatz bis zur Hindenburgstraße verschiedene Aktionen. Ein besonderer Akzent der Kundgebung liege auf dem Start einer breiten Impfaktion für Länder in der Dritten Welt, kündigt Rolf Bursian vom heilpädagogischen Bauernhof „Der Hof“ in Isenbüttel an. Gezielt gehe es bei „Fairimpfen“ um das Sammeln für UNICEF-Spenden, um damit Gifhorner Kirchen und Organisationen zu unterstützen, die sich im Kongo, in Uganda und in Tansania engagieren.

Prominente Redner auf dem Schillerplatz erwartet

„Die Kundgebung beginnt am Samstag um 11 Uhr auf dem Schillerplatz“, so Wrasmann. Dort würden verschiedene prominente Redner sprechen. Die Veranstaltung liege zeitlich vor der Aktion der Querdenker, gegen deren Inhalte und Positionen sich das Gifhorner Bündnis wehre. „Im Anschluss daran gibt es ein Mitmachprogramm für Jung und Alt und Infostände im Steinweg und am Ceka-Brunnen“, ergänzt Sandra Zecchino vom Veranstaltungsteam. Unter dem Motto „Gemeinsam durch die Pandemie – was wünscht du dir danach?“ würde es verschiedene Malstationen geben. „Natürlich können auch zu Hause vorbereitete Kunstwerke mitgebracht und ausgestellt werden“, hofft Zecchino darauf, dass sich viele kleine und große Künstler beteiligten.

Auch die IG Metall will sich bei dieser Kundgebung einbringen: Am Ceka-Brunnen werden am Samstag nach AZ-Informationen VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo und die Betriebsratsspitzen von IAV und Conti erwartet.

Veranstaltung auch am Kreishaus II

Den „Montagsspaziergängern“ direkt gegenüber treten: Die Gifhornerin Marion Köllner hat aus diesem Grund eine Veranstaltung (13 bis 18 Uhr) auf einer Wiese am Schlosssee unweit des Kreishauses II angemeldet. Dort könnten sich alle Leute versammeln, die sich von den „Montagsspaziergängern“ unterdrückt fühlen, so Köllner.

Von Uwe Stadtlich