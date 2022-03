Gifhorn

Darauf kann die Freiherr-vom-Stein-Schule wirklich stolz sein: Kultusminister Grant Hendrik Tonne zeichnete die einzige Hauptschule der Stadt am Mittwoch mit dem Demokratiepreis des Landes aus. Mehr als 340 Schülerinnen und Schüler bedankten sich dafür mit donnerndem Applaus. Es gab jedoch auch Kritik – in Richtung des Gifhorner AfD-Chefs. Dieser hatte die Schule in einem offenen Brief als „Resterampe“ und „Notnagel“ herabgewürdigt.

„Heute ist für uns alle als Stein-Schule-Familie ein schöner Tag“, strahlte Rektor Dr. Detlef Eichner beim Festakt. „Ausgezeichnete Demokratieschule – Donnerwetter, das klingt stark“, rief er dazu auf, die Werte der Demokratie weiter zu leben. „Rechte und Pflichten hängen dabei untrennbar zusammen“, so Eichner. „Um den Anforderungen der Demokratie gerecht zu werden, müssen wir ganz viel lernen, erfahren und üben – ein guter Platz dafür ist die Schule“, bedankte er sich beim gesamten Team.

Zur Galerie Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne kam persönlich nach Gifhorn, um der Freiherr-vom-Stein-Schule eine besondere Auszeichnung zu überreichen: den Demokratiepreis des Landes. Hier ein paar Bilder vom Festakt.

Urkunde und Schild überreicht

„Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, das zeigen uns viele Beispiele in der jüngeren Vergangenheit“, sagte der Kultusminister. Umso wichtiger sei es, junge Menschen so früh wie möglich an diese wertvolle Errungenschaft heranzuführen und sie darauf vorzubereiten, sich zu kritisch-mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu entwickeln. Diese Arbeit werde an der Stein-Schule vorbildlich geleistet, überreichte Tonne Urkunde und Schild an Eichner und die Schülervertretung.

Applaus von mehr als 340 Schülerinnen und Schüler für den Kultusminister: Sie freuten sich über die Demokratie-Auszeichnung. Quelle: Sebastian Preuß

„Sich aktiv einbringen und engagieren – dafür steht die Stein-Schule“, bezeichnete Bürgermeister Matthias Nerlich Gifhorns einzige Hauptschule als „Leuchtturm der Demokratie in unserer Stadt“. Das Lernen und insbesondere der Geschichtsunterricht seien wichtig, um aktuelle Ereignisse einordnen zu können und zu verhindern, dass sich schlimme Geschichte wiederhole. „Wer in Geschichte aufgepasst hat, geht auf die Straße, um gegen Spaziergänge zu demonstrieren“, so der Verwaltungschef.

„Das tut der Stadt sehr gut“

„Ein Grundgesetz vor sich her tragen kann jeder – wichtig ist jedoch, dass man es gelesen und verstanden hat“, so Nerlich. Die Äußerungen, die der AfD-Vorsitzende und Mediziner Stefan Marzischewski-Drewes in einem offenen Brief getätigt hat, verurteilte der Bürgermeister scharf. „Das, was hier passiert ist und gesagt wurde, ist ehrverletzend für die Schule und das Kollegium.“ Die Anwesenheit von Thomas Clausing, Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums von Helios, – der AfD-Chef ist am MVZ-Standort Gifhorn als Arzt tätig – sei ein „tolles demokratisches Zeichen. Das tut der Stadt gut“, bedankte sich Nerlich bei dem Gast aus Berlin.

Weltoffenes Unternehmen

„Es ist mir wichtig, euch zu sagen, dass es sich um eine individuelle Meinung und nicht um die Meinung von Helios handelt“, stellte Clausing in einer Gesprächsrunde mit der Schülervertretung klar. Helios sei ein weltoffenes Unternehmen, machte der MVZ-Chef deutlich, dass man die Meinung von Marzischewski-Drewes ablehne.

Für die Schülervertretung ergriff unter anderem Halid Aydemir (17) das Wort: „Die Auszeichnung symbolisiert den Zusammenhalt – er ist Grundlage des Zusammenlebens an unserer Schule.“