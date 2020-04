Klassik, Puppentheater und Comedy: Das reichhaltige Paket für die neue Saison

Gifhorn

„Bühne frei“ – so heißt nicht nur die Auftaktveranstaltung der neuen Saison des Kulturvereins Gifhorn, so heißt es dann auch ab August insgesamt 23 Mal bei Konzerten, Kabarettabenden und Lesungen. Und bei allem Bangen, wann und wie der Kulturbetrieb nach der Corona-Krise weiter gehen kann, sagt Dr. Elga Eberhardt doch: „Wir hoffen sehr, dass wir alle gesund bleiben und möglichst viele der Veranstaltungen gemeinsam besuchen können.“ Sie blicke zuversichtlich in die Zukunft.

Zur Galerie Diese Künstler sorgen in der nächsten Saison des Kulturvereins Gifhorn für die Unterhaltung – mal heiter, mal klassisch, mal mit Blues, mal mit Puppenspiel.

Zwei Höhepunkte der neuen Saison 2020/21 heben Elga Eberhardt und Kulturvereinsvorsitzende Britta Scheller besonders hervor: Am Samstag, 3. Oktober, gestalten aus Anlass des 30. Tags der Deutschen Einheit das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Bremen und das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Leipzig ein Jubiläumskonzert, und am Freitag, 20. November, gibt es wieder Klassik im Ring – dieses Mal präsentiert der Kulturverein in Kooperation mit dem Boxclub Gifhorn neben einem spannenden Sparringskampf das Duo SaitenSpiel mit Cello und Harfe und einer Mischung aus Klassik und Klezmer.

Anzeige

Antworten auf nicht gestellte Fragen

Bei den Kabarett-Tagen Heiße Kartoffeln ist der Kulturverein als Gastgeber wieder mit dabei. Im September sind Christoph Sieber mit „Mensch bleiben“ und Markus Maria Profitlich mit „Wie krank ist das denn?“ in der Stadthalle zu sehen. Profitlichs neues Programm dreht sich um eine höchst aktuelle Frage: Ist unsesr Gesundheitssystem eigentlich krank? Und wenn ja, ist das ansteckend? Profitlich nimmt kein Blatt vor den Mundschutz und gibt Antworten auf Fragen, die noch niemand gestellt hat.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die verschiedenen Abos Der Kulturverein Gifhorn bietet für die neue Saison verschiedene Abo-Modelle an: Das Kleinkunst-Abonnement: Es umfasst vier Veranstaltungen jeweils samstags im Rittersaal des Schlosses Gifhorn. Abonnenten können einen festen Sitzplatz wählen, es gibt Rabatt auf die Basispreise. Das Konzert-Abonnement: Dieses Abo gibt es einmal für fünf und einmal für sechs Konzerte, die jeweils freitags im Rittersaal des Schlosses stattfinden. Einzige Ausnahme: das Sinfoniekonzert im Theatersaal der Stadthalle. Abonnenten können einen festen Sitzplatz auswählen. Das Wahl-Abo: Es setzt sich zusammen aus vier beziehungsweise sechs Veranstaltungen, die aus dem gesamten Spielplan-Angebot – mit Ausnahme einiger Sonderveranstaltungen – zusammengestellt werden können. Das Jugend-Abo: Zu diesem Abo gehören mindestens drei Veranstaltungen, die von Schülern und Auszubildenden aus beinahe dem gesamten Spielplan-Angebot der neuen Saison zusammengestellt werden können. Bestellungen für die ausgewählten Veranstaltungen müssen bis zum 31. Mai beim Kulturverein vorliegen, die Karten müssen anschließend bis spätestens 17. August in der Geschäftsstelle abgeholt werden. Weitere Informationen dazu gibt es per E-Mail an info@kulturverein-gifhorn.de oder per Fax an die Nummer (0 53 71) 81 38 89.

Etwas Spezielles gibt’s auch zu Beethovens 250. Geburtstag: Felix Reuter wird am Samstag, 31. Oktober, unter dem Titel „Der verflixte Beethoven“ sehr komödiantisch Musik und Leben des großen, aber nur 1,60 Meter langen Musik-Genies beleuchten. Und dabei beweisen, dass Klassik alles andere als verstaubt ist. Und für Familien ist ebenfalls etwas im Programm: Das Buchfinktheater erzählt die Geschichte von den Blattwinzlinge mit Figuren und Livemusik – und zwar am Samstag, 7. November. „Pettersson zeltet“ am Samstag, 20. Februar, ist ebenfalls als Familienkonzert angelegt, da gibt’s sogar alt bekannte Kinderlieder zum Mitsingen.

Zweimal das gesprochene Wort im Mittelpunkt

Das gesprochene Wort steht bei zwei Veranstaltungen im Mittelpunkt: Hildegard und Heiner Groppe-Reiners halten am 26. Januar einen Reise-Vortrag über Syrien mit Besuchen in der alten Karawanserei in Rusafa, der antiken Handelsmetropole Palmyra und der Stadt Bosra. Und am 6. März lesen Anja Alisch und Barbara Luckas unter dem Titel „Ja, das Studium der Weiber ist schwer“.

Bei den Kulturliebhabern in Stadt und Kreis sind die Termine schon vorgemerkt: Auch in diesem Jahr bietet der Kulturverein das Weihnachtskonzert an, es steht unter dem Titel „Il Clavifiato“. Am Abend vor Weihnachten ist das renommierte Duo im Rittersaal zu Gast mit Flöte und Cembalo. Und das neue Jahr wird in der Stadthalle mit gewohntem Schwung vom Staatsorchester Braunschweig begrüßt. Den Jazz-Abend in der Scheune des Deutschen Hauses gestalten in der nächsten Saison die Three Wise Men mit einer Mischung vom frühen Jazz bis zum Bebop mit ganz viel Swing Ende März.

Tickets gibt es ab Mitte Mai, der Verkauf der Karten für die Kabarett-Tage Heiße Kartoffeln startet am 14. Mai. Es folgt der Aboverkauf mit Start am 8. Juni, im Freiverkauf sind die Karten dann ab dem 23. August erhältlich.

Der Kultur-Kalender Die Termine des Kulturvereins Gifhorn: Samstag, 22. August: 20 Uhr, Kavalierhaus, Saratoga Seven mit Jazz Sonntag, 23. August, 12 Uhr, Kavalierhausgarten, Klassikkonzert mit MademoiCelle Samstag, 5. September, 15 Uhr, Rittersaal, Festlicher Saisonauftakt und Auftaktkonzert mit dem Gifhorner Kammerchor und Paddy Maxx Freitag, 18. September, 19.30 Uhr, Stadthalle: Kabarett-Tage „Heiße Kartoffeln“ mit Christoph Sieber Montag, 28. September, 19.30 Uhr, Stadthalle, Kabarett-Tage „Heiße Kartoffeln“ mit Markus Maria Profitlich Samstag, 3. Oktober, 16 Uhr, Stadthalle, Sinfoniekonzert zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit mit den Jugendsinfonieorchestern Bremen und Leipzig Samstag, 31. Oktober, 20 Uhr, Rittersaal, Felix Reuter: „Der verflixte Beethoven“, Musik-Comedy Freitag, 6. November, 20 Uhr, Rittersaal, Wolfgang Manz: Vom Menuett zum Walzer, moderierter Klavierabend Samstag, 7. November, 15 Uhr, Rittersaal, Familienkonzert: Die Blattwinzlinge Freitag, 20. November, 20 Uhr, Johann-Trollmann-Halle: Klassik im Ring mit SaitenSpiel Samstag, 5. Dezember, 20 Uhr, Rittersaal, Robert Griess: Hauptsache, es knallt, Kabarett Samstag, 12. Dezember, 14 bis 19 Uhr, Kavalierhaus, Weihnachtszauber mit altmärkischen Traditionen Mittwoch, 23. Dezember, 20 Uhr, Rittersaal, Weihnachtskonzert mit Il Clavifiato Freitag, 1. Januar, 20 Uhr, Stadthalle, Neujahrskonzert mit dem Staatsorchester Braunschweig Samstag, 9. Januar, 20 Uhr, Rittersaal, Mademoiselle Julie und das Wunderhorn Quartett mit Musik der 1920er Jahre Freitag, 22. Januar, 20 Uhr, Rittersaal, Alinde Quartett mit Werken von Franz Schubert und Henry Purcell Dienstag, 26. Januar, 19 Uhr, Kavalierhaus, Vortrag von Hildegard und Heiner Groppe-Reiners über Syrien Samstag, 6. Februar, 20 Uhr, Rittersaal, Tina Teubner: Wenn du mich verlässt, komm ich mit, Comedy Freitag, 19. Februar, 20 Uhr, Rittersaal, Duo Elin Sarkas: „Some kind of blues“ Samstag, 20. Februar, 15 Uhr, Rittersaal, Familienkonzert „Pettersson zeltet“ Samstag, 6. März, 17 Uhr, Kavalierhaus, Lesung mit Anja Alisch und Barbara Luckas: „Ja, das Studium der Weiber ist schwer“ Freitag, 13. März, 20 Uhr, Scheune Deutsches Haus: Swing und Jazz mit Three Wise Men Freitag, 19. März, 20 Uhr, Rittersaal, Trio Lirico, Kammermusik Freitag, 16. April, 20 Uhr, Rittersaal, Wildes Holz, Musik zwischen Menuett und Madonna

Von Christina Rudert