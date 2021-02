Dem 1946 gegründeten Kulturverein Gifhorn gehören – mit Stand Ende 2019 – mehr als 500 Mitglieder an, zu den rund 45 Veranstaltungen pro Jahr vor der Corona-Pandemie kamen mehr als 6500 Besucher. Seien es Konzerte, Kleinkunstabende, Lesenungen, Vorträge oder Familienangebote: Immer geht es dem Kulturverein um die Förderung von Kunst und Kultur im ländlich geprägten Raum, und vor allem will er junge Talente fördern. Seit Ziel: Spaß, Unterhaltung und kulturelle Bildung für Jung und Alt, so steht es auf seiner Homepage.