Kein einfaches Thema, mit dem sich Gifhorns Politik da gerade auseinandersetzt: Müssen Straßen umbenannt werden, die nach Menschen benannt sind, welche in irgendeiner Form in die nationalsozialistische Politik der Jahre 1933 bis 1945 verwickelt waren? Oder ist es im Gegenteil Bestandteil einer differenzierten und kritischen Auseinandersetzung mit dem dunklen Kapitel deutscher Geschichte, die Straßennamen beizubehalten und die Biografien der Menschen umfassend zu erforschen und bekannt zu machen? Dass Menschen aus sehr persönlichen Gründen in dieser Frage zu völlig unterschiedlichen Positionen kommen können, zeigte sich im Ausschuss für Jugend, Kultur und Soziales am Dienstagnachmittag.

Anneliese Menzel ist die Angehörige eines Opfers des Nazi-Regimes und stellt Fragen

Der Onkel von Anneliese Menzel ist in einem Pflegeheim von den Nazis ermordet worden. Die Gifhornerin wandte sich in der Einwohnerfragestunde an die Ausschussmitglieder und fragte: „Warum reicht die Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Partei, deren menschenverachtende Gesinnung die Mitglieder teilten, nicht aus, um von öffentlichen Ehrungen ausgeschlossen zu sein? Parteimitglieder waren Hitler-Anhänger und Befürworter der Nazi-Ideologie.“ Eine eher rhetorische Frage folgte: „Verbietet es sich aus ethischen Gründen nicht von selbst, Straßen nach ihnen zu benennen?“ Für die Gifhornerin ist das Erinnern und Mahnen an die Gräueltaten der Nazis genauso gut möglich, wenn die Straßen umbenannt werden.

Willy Knerr will verhindern, dass dunkle Punkte der Geschichte unter den Teppich gekehrt werden

Erinnerung an Herbert Trautmann: Auch er war Mitglied der NSDAP. Quelle: Michael Uhmeyer

Das sah Ausschussvorsitzender Willy Knerr ( CDU) anders. Die Benennung von Straßen sei ein Spiegel der Geschichte Gifhorns. Die strittigen 16 Straßennamen zu ändern, käme für ihn dem Versuch gleich, die dunklen Punkte der Geschichte unter den Teppich zu kehren, kritische Themen zu verschweigen. „Nachgeborene haben die Verantwortung dafür, dass so etwas nie wieder passiert“, betonte er, Erinnerung und differenzierte Auseinandersetzung sei daher unverzichtbar. Zu dieser Auseinandersetzung gehört für Knerr auch das Eingeständnis, dass jeder Mensch Brüche in sich in sich trage – er erinnerte an Oskar Schindler, Mitglied der NSDAP und zugleich als „Gerechter unter den Völkern“ in der Holocaust-Gedenkstätte von Yad Vashem geehrt. Anke Klitzke (Grüne) hingegen hält es für wichtig, durch eine Änderung der Straßennamen als Stadt nach außen eine Position zu beziehen. „Wobei die Dokumentation in Form von QR-Codes ja trotzdem möglich ist.“

„Die meisten deutschen Städte haben sich diesem Thema noch gar nicht gestellt“

Dr. Klaus Meister, Fachbereichsleiter Kultur in der Stadtverwaltung, betonte, dass jede Stadt eine eigene Entscheidung zu diesem Thema treffen müsse. „Die meisten deutschen Städte haben sich diesem Thema noch gar nicht gestellt.“ Die Forschungen von Prof. Dr. Manfred Grieger hätten keine Kriterien ergeben, wann eine Umbenennung stattfinden sollte und wann nicht. Dass diese klaren Kriterien zur Einordnung der 16 strittigen Personen nun nicht vorliegen, bemängelte Robert Preuß ( AfD) – allerdings wird es nun Aufgabe von Politik und Verwaltung sein, bis Ende des Jahres Kriterien für künftige Straßenbenennungen zu erstellen.

Eindeutiges Votum des Kultur-Ausschusses gegen eine Umbenennung der Straßen

Mit sechs zu vier Stimmen sprach sich der Ausschuss dafür aus, die Straßennamen nicht zu ändern. Mit acht Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen beauftragte er – vorbehaltlich des Ratsbeschlusses – die Verwaltung, sich intensiv mit den Biografien der Personen auseinanderzusetzen, nach denen in Gifhorn Straßen und Plätze benannt wurden. Geplant ist außerdem in Zusammenarbeit mit Prof. Grieger ein Buch über alle Gifhorner Straßennamen sowie die Anbringung so genannter Unterschilder an den Straßenschildern mit QR-Codes für weitergehende Infos und die Projektarbeit in Gifhorner Schulen.

Von Christina Rudert