Gifhorn

Ein Jahr lang hat Corona Großveranstaltungen dieser Art nicht gestattet – am Wochenende gab’s dann jedoch den langersehnten Neustart: Nach einjähriger Zwangspause waren 600 Gäste bei einem großen Open-Air-Festival an Gifhorns Kultbahnhof mit dabei. Vier Bands rockten an zwei Tagen. Den Startschuss gab der Bürgermeister.

Drei Monate lang hat das Organisationsteam um Volker Schlag, Kian Badachschan und Isabell Eichstadt geplant und Vorbereitungen getroffen. „Wir haben auf das Hygiene-Konzept des Vorjahres gesetzt“, so Eichstädt. 43 Tische und Bänke in Schachbrett-Anordnung mit ausreichendem Sicherheitsabstand, Maskenpflicht bis zum Platznehmen und sorgältige Kontaktdaten-Erfassung: Die Veranstalter hatten in Absprache mit Gesundheitsamt, Ordnungsamt und Polizei alles getan, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Die Rockfans fanden es gut und hatten kein Problem damit.

„Zum Gelingen des Events haben viele Helferinnen und Helfer beigetragen – sogar Kultbahnhof-Freunde aus Leipzig haben mit angepackt“, bedankt sich Isabell Eichstätt für die Unterstützung. Viele Sponsoren, darunter auch die Sparkasse, waren ebenfalls mit im Boot. Als Kultbahnhof-Chef Volker Schlag am Freitagabend gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Nerlich unter dem Applaus von 300 Besucherinnen und Besuchern die Bühne erklomm, war ihm die Freude anzumerken: „Wer kein Musiker ist, kann nicht verstehen, was dieser Tag für uns bedeutet – endlich wieder Publikum“, strahlte er.

Dickes Lob vom Bürgermeister

„Tolle Location, tolle Menschen, tolles Ambiente“, freute sich dann auch Bürgermeister Matthias Nerlich darüber, dass die Stadt nach einem Jahr Zwangspause wieder ein Open-Air dieser Größenordnung erlebt. Der Kultbahnhof, der wichtiger Kulturbestandteil von Gifhorn sei, habe es geschafft, durch die Corona-Krise zu kommen. Die Unterstützung der Musikfans sei wichtig, damit auch weiterhin solche Events möglich seien, appellierte der Verwaltungschef.

Musikalische Zeitreise

Und dann ging’s auch schon los: Mit dem Song „Twist and Shout“ heizten Suzie & The Seniors dem Publikum am Freitagabend zu Beginn ihrer eineinhalbstündigen Bühnenshow kräftig ein. Die Hamburger Gruppe – von Schlag als eine der „besten Bands Deutschlands“ angekündigt – nahmen die Musik-Fans mit auf eine musikalische Reise in die Zeit von 1962 bis 1969. Selbstverständlich gehörte auch das passende Outfit dazu.

„Twist and Shout“: Bereits mit ihrem Auftaktsong hatten Suzie & The Seniors das Kultbahnhof-Publikum fest im Griff. Quelle: Sebastian Preuß

Gegen 22 Uhr hieß es dann: „Rock’n’Roll reloaded“! – Die Wolfsburger Band Pretty in Pink, in Gifhorn bereits von zahlreichen Auftritt gut bekannt, servierte Songs von Elvis bis Status Quo. „Die Bühne ist in diesem Jahr größer als 2020 und auch die Licht-Show kommt an“, freute sich Schlag. Beide Bands verabschiedeten sich nicht ohne Zugaben.

Pretty in Pink: Die Wolfsburger Band, die in Gifhorn gut bekannt ist, heizte mit Songs – von Elvis bis Status Quo – kräftig ein. Quelle: Sebastian Preuß

Am Samstag dann der zweite Festivaltag – mit einem ebenfalls tollem Programm: Nach dem Einlass gegen 19 Uhr – zur Stärkung gab’s leckere Fladenbrote und von Thekenfrau Antje Bast servierte Getränke – sorgten ab 20 Uhr Creeperhead mit Hits von den Eagles, Kid Rock, Aerosmith, den Foo Fighters für Super-Stimmung. Ein kurzer Regenschauer vor Konzertbeginn störte nicht.

Creeperhead in Aktion: Die Fans erlebten die Gruppe am zweiten Festivaltag auf der Bühne des Kultbahnhofs in Gifhorn. Quelle: Sebastian Preuß

Vor „ausverkauftem Haus“ legte im Anschluss eine Band, die in Gifhorn Musikgeschichte geschrieben hat, los: Die Hounddogs, die 1992 Deutschlands sogar Rock’n’Roll-Star Ted Herold begleitet haben, erinnerten in einer Revival-Show zwei Stunden lang an ihre Anfänge. Zwar waren nicht alle Musiker der Ursprungsbesetzung am Start, doch das störte nicht. Mit Gründungsmitglied Robert Hunecke an den Drums und „Familienmitglied“ Billy Ray Schlag an den Keyboards sowie Volker und Dirk Schlag und Holger Trull wurde den Besucherinnen und Besuchern ein tolles Highlight geboten.

Da hielt es die Fans nicht mehr auf den Bänken: Vor ausverkauftem Haus begeisterten die Hounddogs um Kultbahnhof-Chef Volker Schlag mit ihrer Revival-Show. Quelle: Sebastian Preuß

Ungebetene Gäste waren an beiden Festival-Tagen mit Einbruch der Dämmerung jedoch die Mücken. „Wir haben vorgesorgt und zahlreiche Sprays gekauft und an allen Tischen verteilt“, hatte sich Isabell Eichstädt mit ihrem Helferteam bereits im Vorfeld auf die Stech-Attacken der fiesen Mini-Insekten eingestellt.

Kultbahnhoff-Open-Air: Das Ambiente an beiden Veranstaltungstagen gefiel nicht nur Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich. Quelle: Sebastian Preuß

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert: Schlag und Badachschan bereiten sich inzwischen auf die nächsten Events vor. Wenn Corona es erlaubt, treten im Kultbahnhof unter anderem Musikgrößen wie Inga Rumpf, Abi Wallenstein und Sweety Glitter auf.

Von Uwe Stadtlich