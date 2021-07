Gifhorn

Geplant und inzwischen gebaut wird seit einem Jahr. Kühl investiert kräftig in seinen Audi-Standort an der Braunschweiger Straße. In einem modernen Anbau entsteht ein Diagnose-Center für E-Mobilität und Fahrassistenz. Zudem gibt es in dem großen Gebäude Platz für die Einlagerung von Rad-Sätzen. Die Ausgaben belaufen sich auf mehr als eine halbe Million Euro.

„Wir kommen gut voran und wollen das neue Gebäude ab September nutzen“, geht Kühl-Gesamtservice-Chef und Prokurist Michael Neuburger auf den Zeitplan ein. „Ursprungsidee des Vorhabens war es, einen von Audi geforderten und 72 Quadratmeter großen Assistenzarbeitsplatz zu schaffen“, blickt Neuburger auf die Anfänge des Projekts zurück. Daraus wurde jedoch mehr.

Hochvolt-Fachleute

Autovermessung und Einstellung von Fahrassistenz-Systemen, die unter anderem für Spur- und Abstandshaltung verantwortlich sind: Audi-Serviceleiterin Yvonne Krause geht auf einige Nutzungsmöglichkeiten ein, die der in südlicher Richtung entstehende Anbau zukünftig bietet. „Wir haben gleichzeitig einen Diagnoseplatz für E-Fahrzeuge der Marke Audi geschaffen“, ergänzt Neuburger, der auch Sprecher der Kfz-Innung des Kreises ist. Dort würden zukünftig zwei Kfz-Mechatroniker mit Spezialausbildung – ein Hochvolt-Techniker und ein Hochvolt-Experte – tätig sein. Sie würden sich um Autos der Audi-e-tron-Flotte kümmern.

200 Quadratmeter Fläche

Mehr als 200 Quadratmeter groß ist der Neubau, in dem sich nach Fertigstellung auch ein alarmgesichertes und videoüberwachtes Lager für rund 400 Rad-Sätze befindet. „Mit der Fertigstellung sind wir in der Endphase“, so der Kühl-Prokurist. Im Diagnose-Center trockne inzwischen der Estrich aus, im Anschluss rückten Maler, Elektriker und Fliesenleger an. Auch letzte Pflasterarbeiten liefen inzwischen.

Platz für 400 Rad-Sätze: Schon bald kann auch das neue Lager des Audi-Hauses genutzt werden. Das Gesamtprojekt kostet mehr als 500 000 Euro. Quelle: Lea Rebuschat

„Zum Schluss wird die Werkstatt-Technik eingebaut, die noch einmal mehr als 100 000 Euro kostet“, erklärt Yvonne Krause. Neuburger legt Wert auf die Feststellung, dass für den 500 000-Euro-Bau ausschließlich Firmen aus der Region zum Einsatz gekommen sind und kommen.

Gebaut wird übrigens in aktueller Audi-Marken-CI (Corporate Identity) – eine moderne und wellenförmige Alu-Außenhaut ist auch für den Erweiterungstrakt am Standort Braunschweiger Straße prägend. Für die Kundinnen und Kunden ändert sich bei Reparatur- und Serviceterminen durch die Baumaßnahme bei der Abgabe ihrer Fahrzeuge nichts: Sie werden weiterhin auf dem großen Parkplatz vor dem Audi-Haus abgestellt – und dann von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Werkstatt oder demnächst zum neuen Diagnose-Center gefahren.

Brandschutzkonzeption erneuert

Der Erweiterungsbau hat das Unternehmen vor eine weitere Herausforderung gestellt. „Die Brandschutzkonzeption für das gesamte Gebäude, das 2001 eröffnet worden ist, musste auf den neuesten Stand gebracht werden“, so Neuburger. Das habe noch einmal viel Zeit und auch eine Menge Geld gekostet.

Von Uwe Stadtlich