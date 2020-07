Landkreis Gifhorn

Gerade erst stellte Landrat Dr. Andreas Ebel mit Jörn Pache, Geschäftsführer der Südheide Gifhorn, die Radwanderkarte Südheide Gifhorn vor. Jetzt berichtet die Kreisverwaltung von weiteren Schritten zum Ausbau der touristischen Radwege im Landkreis Gifhorn. Dazu gehören Teilabschnitte des Aller-Radweges, des Weser-Harz-Heide-Radweges, des Radweges Südheide, der Aller-Hoheit, der Mühlen-Tour, der Wittingen Tour sowie der Heide-Tour.

Teil der touristischen Radwege: Der Flahnweg in Flettmar Richtung Müden. Quelle: Heinrich Beutner

Vom Flahnweg in Flettmar führt in Richtung Müden der Aller-Radweg und der Radweg Südheide durch den Landkreis Gifhorn. Die Baumaßnahmen auf der etwa 350 Meter langen Teilstrecke sollen am Freitag, 17. Juli, beendet sein. Den Startschuss für die Instandsetzungsmaßnahmen gab Ebel gemeinsam mit weiteren politischen Vertretern. Er erklärt, wie die Bauarbeiten und die Radfahrsaison parallel laufen können. „Die Baufirma nimmt Rücksicht auf die Radfahrer. So sollen zum Feierabend jeweils die Bauabschnitte sicher befahrbar sein. Zudem soll es für einzelne Fahrradfahrer auch tagsüber möglich sein, an der Baustelle entlang zu fahren. So vermeiden wir eine Vollsperrung.“

Bürger können der Verwaltung Mängel melden

Der Landkreis Gifhorn wird bis 2023 insgesamt 82 Kilometer Rad- und Feldwege aus Schotter und Sand instand setzen. Darüber hinaus sollen die insgesamt etwa 565 Kilometer touristische Radwege durchgängig in ein reizvolles, gefälliges und zuverlässiges Wegenetz gebracht werden. Hierzu gehören eine einheitliche Beschilderung und die sukzessive Erneuerung von Bänken, Rastplätzen und Schaukästen. Weiterhin erfolgt eine Mängelüberwachung und -beseitigung wie beispielsweise das Ausästen der Wege. Dazu wird ein Beschwerdemanagement eingerichtet, sodass Bürgerinnen und Bürger Hinweise einreichen können, denen die Kreisverwaltung nachgeht, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Ebel bekräftigt: „Wir kümmern uns dieses Jahr intensiv um die Erneuerung und den Ausbau der touristischen Radwege. Das ist ein großer Gewinn für alle Radfahrer, aber auch für Gaststätten und Unterkünfte, die auf den jeweiligen Strecken zum Verweilen und Übernachten einladen.“

Dreieinhalb Kilometer sind fertig

Bereits fertig ist der dreieinhalb Kilometer lange Radweg von Wilsche in Richtung Bokelberge. Geplant ist außerdem, einen erhaltungswürdigen, etwa 310 Meter langen Streckenabschnitt des Weser-Harz-Heide Radweges und des Radweges Südheide von Gravenhorst in Richtung Isenbüttel wieder herzurichten. Dafür ist der Zeitraum vom 20. bis 24. Juli eingeplant. Insgesamt will der Landkreis in der zweiten Jahreshälfte 2020 noch weitere elf Teilstrecken auf über sieben Kilometern sanieren.

