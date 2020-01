Kreisjägermeister Kohrs legt Amt nieder

Gifhorn

Die Nachricht kam selbst für Insider völlig überraschend: Kreisjägermeister Jürgen-Hinrich Kohrs legt sein Amt nieder. Schon auf der Hauptversammlung im Frühjahr muss die Kreisjägerschaft seine Nachfolge regeln.

Von Aufgaben entbinden

„Er hat den Antrag an den Landkreis gestellt, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden“, bestätigt Ernst-Dieter Meinecke am Donnerstagnachmittag auf Anfrage der AZ. Dieses habe Kohrs ihm persönlich mitgeteilt. Zu den Gründen des Rücktritts von Jürgen-Hinrich Kohrs machte Meinecke keine Angaben. Kohrs, der lange Zeit auch Chef des Aller-Ohre-Verbandes war und inzwischen im Ruhestand ist, war nach Angaben von Meinecke 18 Jahre an der Spitze der Jägerschaft.

Nachfolge regeln

Gifhorns Kreisjägerschaft muss nun auf die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger gehen. Vorschläge können von 1900 Mitglieder aus den 19 Hegeringen kommen. Ein Kandidat für das Amt des Kreisjägermeisters steht bereits fest: Es ist der derzeitige Vorsitzender Ernst-Dieter Meinecke selbst. „Die Überlegung anzutreten, ist bei mir vorhanden“, so Meinecke. Er ist ebenso lange wie Kohrs in Führungsverantwortung bei der Jägerschaft. Seit 2001 ist der Barwedeler inzwischen Vorsitzender.

Sitzung im April

Die Nachfolge von Kohrs will Gifhorns Jägerschaft bereits auf ihrer Versammlung am 17. April regeln. Getagt und gewählt wird dann in der Stadthalle. Bis dahin können weitere Kandidatinnen und Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen.

Politik ist am Zug

Das letzte Wort in Sachen Kreisjägermeister hat dann der Kreistag: Auf Vorschlag der Landesjägerschaft muss die Politik grünes Licht für die Nominierung des neuen Kreisjägermeisters geben. Denkbar wäre, dass die Kreispolitiker bereits am 22. April eine Entscheidung treffen. Da die Personalie zuvor jedoch im Kreisausschuss behandelt werden muss, ist es allerdings wahrscheinlicher, dass der Kreistag sich erst auf seiner Sitzung am 24. Juni mit dem neuen Kreisjägermeister befasst.

Keine Stellungnahme

Jürgen Hinrich Kohrs war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Er soll über seinen Rücktritt inzwischen aber auch schon Landrat Dr. Andreas Ebel informiert haben.

Von Uwe Stadtlich