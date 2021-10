Gifhorn

An die Umwelt denken und sie schützen: Das haben die Menschen im Kreis Gifhorn offenbar auch im zweiten Corona-Jahr beherzigt. Trotz Lockdown, Homeschooling und Homeoffice ist der Müllberg offenbar nicht angewachsen. Das jedenfalls belegt eine Hochrechnung, die das Umweltamt des Kreises für das aktuelle Jahr angestellt hat.

Im Jahr 2020 weist die Abfallbilanz genau 31 804,94 Tonnen Restmüll (graue Tonne) aus. In diesem Jahr rechnet der Kreis damit, dass die Restmüll-Menge fast gleich bleibt und geht für 2021 von 31 873,68 Tonnen (Hochrechnung) aus. Bei Biomüll werden momentan noch sinkende Zahlen prognostiziert: Der Bioabfall (Sammlung braune Tonne) machte im Jahr 2020 eine Abfallmenge von genau 13 733,15 Tonnen aus, für 2021 haben die Expertinnen und Experten der Kreisverwaltung in ihrer Hochrechnung vorerst eine Menge von 12 318,84 Tonnen errechnet.

Zahlen gehen in den Keller

In den Keller soll’s in diesem Jahr auch mit den Zahlen für den Papier-Abfall: Altpapier (Sammlung Blaue Tonne) machte in der Abfallbilanz für 2020 eine stattliche Menge von 12 144,92 Tonnen aus, für 2021 geht die Hochrechnung des Kreises von einer Menge von 11 707,68 Tonnen aus.

Weniger Verpackungsabfall

Runter geht’s in diesem Jahr vermutlich auch mit den Zahlen für den Gelben Sack: Der Verpackungsabfall hatte 2020 ein Gewicht von genau 6612,81 Tonnen, für das auslaufende Jahr geht der Kreis von einer Verpackungsabfall-Menge von nur noch 5056,08 Tonnen (Hochrechnung) aus.

In Sachen Laub und Grünzeug könnte es mit der Abfallmenge der braunen Tonnen jedoch noch ein wenig nach oben gehen, verweist Kreisrätin Ute Spieler darauf, dass insbesondere der erhöhte Laubanfall zum Saisonende in der Biomüll-Hochrechnung des Kreises noch nicht berücksichtigt worden sei.

Chipsystem zeigt Wirkung

Für mehr Müll mehr zahlen: Durch die Einführung des Chipsystems würden bei erhöhter Nutzung der Behälter automatisch „auch aufwandsabhängig“ höhere Gebühren fällig, so Spieler. Eine weitere Anpassung und somit Anhebung hat die Kreisverwaltung in naher Zukunft scheinbar nicht auf ihrer Agenda. „Es ist bisher keine Gebührenerhöhung durch ein höheres Abfallaufkommen erkennbar“, bezieht die Kreisrätin Position.

Von Uwe Stadtlich