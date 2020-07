Gifhorn

Abitur zukünftig erst wieder nach 13 Schuljahren: Die Rückkehr zum so genannten G 9 macht auch an Gifhorns Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) am Dannenbütteler Weg erhebliche Investitionen notwendig. Die Bauarbeiten laufen – und kosten den Kreis mehr als zwei Millionen Euro.

„Der Neubau zur Erweiterung des Otto-Hahn-Gymnasiums auf G 9 ist weitestgehend abgeschlossen“, geht Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter auf den aktuellen Baustand ein. Aktuell würden noch die Endmontagen der technischen Gewerke sowie die Arbeiten an der direkten Außenanlage vorgenommen, so der stellvertretende Verwaltungschef der Gifhorner Kreisverwaltung. „Die Inbetriebnahme ist pünktlich zum neuen Schuljahr 2020/2021 geplant“, versichert der Erste Kreisrat.

Umbau der Physikräume läuft

Der Umbau der im Bestand befindlichen alten Physikräume sei im Zuge der G 9-Erweiterung vorbereitet worden. Die Abbrucharbeiten würden in dieser Woche starten. Dabei sollen bis Dezember 2020 ein Allgemeiner Unterrichtsraum und zwei Fachunterrichtsräume „Multifunktional/Informatik“ entstehen.

„Es wird von Baukosten im angepassten Rahmen in Höhe von 2,045 Millionen Euro ausgegangen“, nennt Walter die Bausumme für dieses Projekt.

Auch die Halle wird modernisiert

Parallel zu diesen Arbeiten hat der Kreis auch mit der Sanierung der Halle begonnen, die sich in unmittelbarer Nähe des Schulgebäudes befindet. Ein großer Kran, der in der vergangenen Woche das Hallengebäude überragt hatte, sei von der Gifhorner Firma Oelkers zur Dachsanierung der Sporthalle eingesetzt worden, so Walter.

Hier seien bereits die Lichtbänder und die so genannte „Dampfbremse“ – es handelt sich um die Grundabdichtung – erneuert worden, geht Walter auf die inzwischen erledigten Arbeiten ein. Derzeit werde der Dachaufbau – Wärmedämmung und Abdichtung gehören dazu – erstellt.

Kreis lässt den Boden erneuern

Auch im Inneren der Halle – sie wird von den 750 Schülerinnen und Schülern des OHG und einigen Gifhorner Vereinen genutzt – tut sich etwas. Durch eine Fachfirma lässt der Landkreis den in die Jahre gekommenen Bodenbelag erneuern. „Als Fertigstellungstermin ist die Woche vor Schulbeginn 2020/2021 vorgesehen“, sagt Walter. Auch für die Modernisierung der Halle gibt der Kreis noch einmal eine stattliche Summe aus: Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 425 000 Euro.

Herausgerissen: Der alte Boden der Sporthalle liegt bereits vor dem Gebäude. In die Hallen-Sanierung investiert der Kreis mehr als 400 000 Euro. Quelle: Sebastian Preuß

Das Otto-Hahn-Gymnasium zählt zu den ältesten Gymnasien des Kreises und wurde 2020 genau 70 Jahre alt. Aufgrund der steigenden Schülerzahl wurde das Gebäude am Dannenbütteler Weg 1968 erweitert, 1979 dann geteilt: Für die eine Hälfte der OHG-Schüler wurde das Humboldt-Gymnasium (HG) neu gegründet.

Das Jubiläum des OHG wurde wegen der Corona-Krise verlegt. Der 70. Geburtstag soll erst 2021 gefeiert werden.

Von Uwe Stadtlich