Landkreis Gifhorn

Zu viele Verbote – die CDU im Umweltausschuss des Kreistags sprach sich vehement gegen die Verordnung zum geplanten Naturschutzgebiet Barnbruchswiesen und Ilkerbruch aus. Zwar äußerte sich kein SPD-Mitglied zu dem Thema, aber zum Schluss stimmte lediglich Dr. Arne Duncker von den Grünen für die Verordnung. Ausschussvorsitzender Jochen Gese hatte extra den Vorsitz an seinen Stellvertreter Jan Schwarz ( SPD) abgetreten, um selber zur Sache Stellung nehmen zu können.

Gewässerunterhaltung, Jagd und Landwirtschaft sind die strittigen Themen

Zur Verordnung gehört, dass die Gewässer so unterhalten werden müssen, dass der Wasserabfluss gewährleistet bleibt, Schnittgut oder Aushub darf am Gewässer gelagert werden, so lange das dem Artenschutz nicht widerspricht. Die Jagd kann aktuell ohne örtliche Beschränkung durchgeführt werden – laut Verordnung ist sie innerhalb von 300 Metern um den Horst eines Großvogels wie Schwarzstorch, Rohrweihe, Uhu und Seeadler zwischen dem 1. Dezember (Seeadler) beziehungsweise 15. Januar und dem 15. August nicht gestattet, aber solche Horste gibt es bislang nur auf dem Gebiet der Stadt Wolfsburg. Zur Landwirtschaft heißt es in der Verordnung, dass das Ziel großflächige, mehr oder weniger extensiv genutzte Dauergrünlandkomplexe mit natürlich hohen Grundwasserständen sowie extensiv gemähte Wiesen und wiesenartige Extensivweiden sind. Und in einer Zone von 500 Metern um das Naturschutzgebiet herum dürfen keine Drohnen eingesetzt werden.

Das Naturschutzgebiet Barnbruchswiesen und Ilkerbruch Das Naturschutzgebiet ist Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat-Gebietes „Aller, untere Leine, untere Oker“ und des EU-Vogelschutzgebietes Barnbruch. Es ist 715 Hektar groß, davon liegen 66 Hektar auf dem Gebiet des Landkreises Gifhorn. Ziel der Verordnung ist es, die wild lebenden Vogelarten in ihren natürlichen Verbreitungsgebieten und Lebensräumen zu erhalten – hier leben unter anderem Bekassine, Großer Brachvogel, Kiebitz, Wachtelkönig, Schwarzstorch und Rohrweihe. Außerdem ist das Naturschutzgebiet ein international bedeutsamer Rastplatz für Zugvögel.

Drei Vertreter der CDU äußern ihre Bedenken gegen die Verordnung

Diese Punkte wurden zunächst von Jochen Gese, dann von Joachim Zeidler (auch Vorsitzender des Landvolks) und Ernst-Dieter Meinecke (auch Vorsitzender Kreisjägerschaft) angesprochen. Gese ging auf die Gewässerunterhaltung ein und wetterte dagegen, dass der Aushub nicht an den Ufern verbleiben dürfe. „Es gibt ohnehin schon so viele Auflagen, jetzt kommen noch mehr dazu.“ Zeidler nahm sich das Thema Drohnen vor: „Da geht es zum einen um Kitzrettung vor der Ernte, und zum anderen werden künftig vermehrt Pflanzenschutzmittel via Drohne ausgebracht.“ Da sei 500 Meter Abstand zum Naturschutzgebiet doch ein bisschen zu viel. Meinecke befürchtete, dass sich wegen des befristeten Jagdverbots rund um die Horste das Schwarzwild ungehemmt vermehrt. „Und wer kommt dann für die Wildschäden auf den angrenzenden Flächen auf?“

Auch Dr. Arne Duncker (Grüne) stellte fest, er sei nicht glücklich mit der Verordnung, „allerdings aus diametral entgegengesetzten Gründen“: Ihm gehen die Verbote nicht weit genug, die Freistellungen hingegen zu weit. „Aber um der Sache willen und um die Fristen einzuhalten, stimme ich dem faulen Kompromiss zu, denn ohne unsere Zustimmung werden sich Stadt Wolfsburg und Landkreis Gifhorn nie einigen.“

Das Umweltministerium kann die Umsetzung der Verordnung anordnen

Übrigens hat die Stadt Wolfsburg der Verordnung bereits vorbehaltlich der Zustimmung vom Landkreis zugestimmt. Aber obwohl Antje Präger, Fachbereichsleiterin Umwelt in der Kreisverwaltung, noch darauf hinwies, dass auch ohne Zustimmung der Kreispolitik das Umweltministerium die Umsetzung der Verordnung anordnen könne, lehnte der Umweltausschuss mit Ausnahme von Duncker sie ab.

Von Christina Rudert